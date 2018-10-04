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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон и Mail.ru Group представили новую инфраструктуру для бизнеса "Деловое облако"

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон при технической поддержке Mail.ru Cloud Solutions представил "Деловое облако" — корпоративное решение категорий Infrastructure as a Service (IaaS) и Platform as a Service (PaaS). Решение создано на базе Mail.ru Cloud Solutions и включает в себя комплекс сервисов: виртуальные платформы, облачные хранилища, базы данных, графические карты и сервисы для анализа больших данных.

Гибкая и масштабируемая облачная инфраструктура построена на базе технологии с открытым кодом и позволяет повысить эффективность процессов, связанных с разработкой, тестированием приложений и хранением данных, запуском новых продуктов, a также помогает сократить затраты на поддержку IT-инфраструктуры. Пользователи "Делового облака" могут выбирать нужные сервисы и подходящую конфигурацию в личном кабинете — от количества задействованных процессоров до гигабайт, необходимых для хранения. Оно позволяет проводить сложные вычисления, работать с большими объемами информации и высоконагруженными приложениями — веб-сайтами, играми, любыми программами.

"Мы видим, что потребность бизнеса в облачных платформах растет. По данным Forrester Russia, порядка 60% компаний крупного, среднего и малого бизнеса готовы использовать облачные решения. Вместо того чтобы покупать железо, софт, стойки в дата-центрах, теперь компании по мере необходимости приобретают эти ресурсы как услугу, а также набор сервисов, которые облегчают разработку и развертывание облачных приложений. Чтобы ответить на рост потребностей бизнеса, мы представляем доступное и удобное решение для корпоративных клиентов "Деловое облако", которое полностью решает вопрос с вычислительными ресурсами и обеспечивает непрерывность бизнеса, — прокомментировал Олег Алексеев, руководитель по услугам для корпоративного бизнеса МегаФона. — Кроме того, мы предлагаем удобную модель оплаты — клиент платит только за фактически использованные ресурсы (Pay as you go)".

Облачная платформа оснащена надежной системой шифрования данных, защитой от DDoS-атак, двухфакторной аутентификацией. Дополнительно защитить критически важные данные и бизнес в целом возможно за счет тройной репликации данных, балансировщика нагрузки и ЦОДов уровня Tier Ill.

Воспользоваться всеми ресурсами можно через интуитивно понятный портал самообслуживания, командную строку или через открытые API, которые дают возможность управлять инфраструктурой из приложения и использовать облачные мощности "МегаФона" в сложных интеграционных решениях. Специалисты "МегаФона" обеспечивают поддержку в режиме 24/7 и могут оперативно ответить на любые вопросы об услуге по e-mail, телефону и в мессенджерах.

"Появление на рынке IaaS нового продукта от сильного игрока положительно отразится на развитии всей отрасли и позитивно скажется на популяризации облачного рынка в целом, — отметил руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group Егор Ганин. — Для Mail.Ru Group партнерство символизирует начало нового этапа в развитии IaaS и PaaS-платформы Mail.Ru Cloud Solutions — с сегодняшнего дня это технологический поставщик платформ для построения независимых облачных решений в различных сферах".

Узнать подробнее о решении и оставить заявку на подключение можно здесь.

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