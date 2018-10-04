Более половины объектов социальной сферы в Самаре подключили к отоплению

Более половины объектов социальной сферы в Самаре подключено к отоплению.

Напомним, отопительный сезон стартовал в Самаре 1 октября.Коммунальные службы города, ресурсоснабжающие организации и предприятия работают в режиме усиления.

Темп подключения достаточно высок: если накануне тепло поступало в каждый пятый многоквартирный дом, то уже на утро 3 октября почти треть жилищного фонда подключена к отоплению — по состоянию на 10:00 тепло есть в 3,1 тыс. домах. И в течение ближайшей декады в городе теплом будут обеспечены все 10,3 тыс. домов.

Кроме того, уже отапливаются 175 из 288 зданий системы здравоохранения, что составляет более 60%. Также тепло подается в 353 учреждения образования из 636. В том числе централизованный обогрев есть в 2/3 школ и детских садов. Помимо этого, с теплоснабжением уже треть спортивных объектов (29 зданий из 90 — 32,2%) и каждое четвертое учреждение культуры (35 объектов из 143-х — 24,5%).

В настоящее время по запуску тепла лидируют:

Ленинский район (в районе отапливается 64% домов, 67% учреждений соцсферы);

Куйбышевский и Железнодорожный районы (подключение к теплу объектов соцсферы составляет от 60% до 65%).

Более активно наращивать темпы подачи тепла рекомендовано: