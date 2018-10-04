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Власть и политика

Гендиректор АСАДО хочет возглавить мэрию Ижевска

ИЖЕВСК. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный директор Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области (АСАДО) Денис Абрамов участвует в конкурсе на должность главы Ижевска. Соответствующая информация размещена на портале мэрии столицы Удмуртии.

На момент публикации получить комментарий Абрамова, возглавляющего АСАДО последние пять лет, не удалось — в приемной пояснили, что он находится на совещании.

Предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку в мае этого года. Конкурс по определению его преемника проходил в августе, но несостоялся, так как ни один из кандидатов не получил необходимых для победы 22 голосов депутатов гордумы. Повторный конкурс пройдет 15 октября, на него заявился 21 кандидат.

Денис Абрамов родился 18 августа 1975 года. Окончил Северо-Западную академию госслужбы в Санкт-Петербурге. В 1997–2003 гг. работал на разных должностях в ГУП "Удмуртавтодор", затем в ГУ "Управтодор", которое возглавил в 2007 году. Тогда же стал депутатом Гос­совета Удмуртии, где входил в состав комиссии по экономи­ческой политике, промышлен­ности и инвестициям. Изби­рался депутатом Балезинского районного совета депутатов. С 2013 г. — гендиректор АСАДО.

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