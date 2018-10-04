Гендиректор АСАДО хочет возглавить мэрию Ижевска

Генеральный директор Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области (АСАДО) Денис Абрамов участвует в конкурсе на должность главы Ижевска. Соответствующая информация размещена на портале мэрии столицы Удмуртии.

На момент публикации получить комментарий Абрамова, возглавляющего АСАДО последние пять лет, не удалось — в приемной пояснили, что он находится на совещании.

Предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку в мае этого года. Конкурс по определению его преемника проходил в августе, но несостоялся, так как ни один из кандидатов не получил необходимых для победы 22 голосов депутатов гордумы. Повторный конкурс пройдет 15 октября, на него заявился 21 кандидат.