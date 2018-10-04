Курумоч прекращает обслуживание рейсов Atlasglobal Airlines в связи с долгом авиакомпании

Международный аэропорт Курумоч с 4 октября прекращает обслуживание рейсов авиакомпании Atlasglobal Airlines в связи с долгом за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов.

Об этом сообщает департамент стратегических коммуникаций холдинга "Аэропорты Регионов", в который входит Самарский аэропорт.

Как сообщается в релизе, авиаперевозчик не выполнил ранее взятые на себя обязательства по погашению дебиторской задолженности перед аэропортом.

Начиная с рейса KK 6938 в Анталью (вылет по расписанию в 13.30 4 октября) и до полного погашения долга аэропорт Курумоч не будет обслуживать рейсы Atlasglobal Airlines.

Авиакомпания была надлежащим образом заранее уведомлена о прекращении обслуживания для того, чтобы иметь возможность проинформировать своих пассажиров.

Авиакомпания Atlasglobal Airlines выполняет рейсы из Антальи и Даламана.

Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании Atlasglobal Airlines, рекомендуется обратиться в авиакомпанию или к туроператорам.