Курумоч возобновил обслуживание рейсов Atlasglobal

Обслуживание турецкого перевозчика Atlasglobal в аэропорту Курумоч идет в плановом режиме, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на компанию "Интурист".

Ранее появилась информация о том, что с 4 октября в Самаре не будут обслуживаться рейсы авиакомпании Atlasglobal в связи с долгом за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов.

Исполнительный директор компании "Интурист" Сергей Толчин сообщил "Вестнику АТОР", что к вечеру четверга ситуацию удалось нормализовать. Рейсы выполняются практически без задержек - некоторое время потребовалось на урегулирование формальностей.

"Обслуживание воздушных судов выполняется под обеспечение туроператора "Интурист". Регистрации на рейсы идут в плановом режиме", - сообщил Сергей Толчин.

По данным компании, ситуацию с Atlasglobal можно считать решенной. Она будет платить аэропортам самостоятельно, либо обслуживание будет вестись под обеспечение "Интуриста". Ранее генеральный директор компании Виктор Тополкараев заявлял, что туроператор готов покрыть долги своего партнера, авиакомпании Atlasglobal, перед аэропортами Самары и Екатеринбурга.

Согласно онлайн-табло Курумоча, 4 октября борт турецкого перевозчика вылетел в Анталью в 18:31, отправление было запланировано на 13:30. 5 октября намечены рейсы в Анталью на 13:50 и 23:25.