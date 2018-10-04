Гандбольная "Лада" обыграла "Астраханочку" - 32:26

В четверг, 4 октября, в своем четвертом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Астрахани "Лада" на выезде встречалась с "Астраханочкой".

Тольяттинская команда одержала победу со счетом - 32:26, сообщает официальный сайт клуба.