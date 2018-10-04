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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла "Астраханочку" - 32:26

АСТРАХАНЬ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 октября, в своем четвертом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Астрахани "Лада" на выезде встречалась с "Астраханочкой".

Тольяттинская команда одержала победу со счетом - 32:26, сообщает официальный сайт клуба.

"Лада": Лагина (6/19=31%), Уткина (4/15=26%), Михайлюта (0/2=0%); Какмоля — 4, Михайличенко, Дмитриева — 5/1, Гайдук — 12/3, Голец, Санникова, Щербак — 5, Носикова — 1, Кирдяшева (2 мин.), Амельченко — 1 (2 мин.), Новосёлова — 1 (2 мин.), Гафонова — 1, Тарасова — 2.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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