Сызранский НПЗ выпустил в Волгу более 500 кг молоди рыб

Каждой осенью сотрудники отдела охраны окружающей среды Сызранского нефтеперерабатывающего завода проводят акцию по восполнению биологических ресурсов Волги. В этом году в Саратовское водохранилище было выпущено более 26,5 тысяч мальков толстолобика.

Молодь толстолобика из Саратовского рыбопитомника в район села Давыдовка Приволжского района привезли в специальном резервуаре. И прежде чем выпустить ее в реку, экологи сравнили температуру воды в нем и в Волге. Лишь убедившись в том, что большой разницы нет, а значит, рыба, не испытывая температурный шок, легко адаптируется в природных условиях, ее выпустили в реку. Эта процедура проводилась под строгим контролем государственного инспектора рыбохраны Самарской области. Заводские экологи утверждают, что толстолобик быстро приживется в естественном водоеме. И в результате этой акции популяция рыбы сохранится на должном уровне. За последние девять лет Сызранский НПЗ в Саратовское водохранилище выпустил более 300 тысяч мальков стерляди, толстолобика, белого амура и сазана.

Такие экологические акции не случайно проводятся нефтяниками ежегодно. Уменьшение влияния производства на окружающую среду является приоритетным направлением экологической политики Сызранского НПЗ. Поэтому любое затрагивающее природную систему воздействие обязательно возмещается. И несмотря на то что на всех станциях берегового технического водозабора предприятия установлена современная система фильтрации, остается вероятность того, что вместе с водой туда может попасть икра, мальки и планктон. С целью их возмещения в реку выпускают молодь. Кроме того, заботясь о сохранности водных ресурсов, СНПЗ реализует программу модернизации оборудования, снижая количество выбросов в окружающую среду. И, согласно показателям экологической безопасности, вода с заводских очистных сооружений превосходит по качеству ту, что предприятие забирает для своих нужд из Саратовского водохранилища.

Владимир Горячев, государственный инспектор отдела организации участковых инспекторов рыбоохраны Самарской области и государственного контроль-надзора в области рыболовства и сохранения водных и биологических ресурсов:

— Для пополнения популяции водных биологических ресурсов компенсационные мероприятия, подобные этой экологической акции, жизненно необходимы. А так как растительноядные толстолобики питаются и фитозоопланктоном, они очищают водоем от микроскопических водорослей.

Сергей Огнев, заместитель директора Саратовского рыбопитомника растительноядных рыб:

— Такие рыбы как толстолобик, питаются нижней водной растительностью, что делает их природными мелиораторами водохранилищ, рек, озер. То есть они полностью поедают водоросли, от которых "цветет" вода. Поэтому эти рыбы, как никакие другие, просто необходимы для чистоты воды именно в водохранилищах, где вода застаивается и "цветет" более интенсивно. Выпуская в реку толстолобиков, которые вырастают до 50 кг, мы и воду очищаем, и получаем деликатесный продукт.