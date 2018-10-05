16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Актер тольяттинского театра снялся в российской премьере "На районе" Что покажет Beat Film Festival В Самаре покажут документальный фильм о жизни Рудольфа Нуреева Мюзикл с Леди Гага в главной роли покажут в Самаре Фильм "Восточный фронт" получил Гран-при фестиваля документального кино "Соль земли"

Кино Культура

Актер тольяттинского театра снялся в российской премьере "На районе"

ТОЛЬЯТТИ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 81
Версия для печати

Актер тольяттинского театра  "Колесо" Андрей Амшинский снялся в фильме Ольги Зуевой "На районе", прокат которого стартовал в кинотеатрах в четверг, 4 октября, сообщает tltgorod.ru. Главные роли в картине исполнили Данила Козловский и Илья Маланин.

Перед премьерой Андрей рассказал изданию, что пойдет в "Аэрохолл" на вечерний сеанс, где впервые увидит этот фильм. Узнают ли его зрители в зале — это для актера не так уж и важно.

"Роль начальника отдела наркоконтроля. Небольшая, но серьезная. И важная для главного героя, — рассказал о своей роли в картине Амшинский. — У меня октябрь богат на кинопремьеры. 1-го числа на канале "Россия" вышел сериал "Морозова". У меня там в первой серии была небольшая роль. Сейчас "На районе". А 25-го выходит "Только не они".

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4