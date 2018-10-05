Актер тольяттинского театра снялся в российской премьере "На районе"

Актер тольяттинского театра "Колесо" Андрей Амшинский снялся в фильме Ольги Зуевой "На районе", прокат которого стартовал в кинотеатрах в четверг, 4 октября, сообщает tltgorod.ru. Главные роли в картине исполнили Данила Козловский и Илья Маланин.

Перед премьерой Андрей рассказал изданию, что пойдет в "Аэрохолл" на вечерний сеанс, где впервые увидит этот фильм. Узнают ли его зрители в зале — это для актера не так уж и важно.

"Роль начальника отдела наркоконтроля. Небольшая, но серьезная. И важная для главного героя, — рассказал о своей роли в картине Амшинский. — У меня октябрь богат на кинопремьеры. 1-го числа на канале "Россия" вышел сериал "Морозова". У меня там в первой серии была небольшая роль. Сейчас "На районе". А 25-го выходит "Только не они".