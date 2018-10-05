Актер тольяттинского театра снялся в российской премьере "На районе"

Актер тольяттинского театра "Колесо" Андрей Амшинский снялся в фильме Ольги Зуевой "На районе", прокат которого стартовал в кинотеатрах в четверг, 4 октября, сообщает tltgorod.ru. Главные роли в картине исполнили Данила Козловский и Илья Маланин.
Перед премьерой Андрей рассказал изданию, что пойдет в "Аэрохолл" на вечерний сеанс, где впервые увидит этот фильм. Узнают ли его зрители в зале — это для актера не так уж и важно.
"Роль начальника отдела наркоконтроля. Небольшая, но серьезная. И важная для главного героя, — рассказал о своей роли в картине Амшинский. — У меня октябрь богат на кинопремьеры. 1-го числа на канале "Россия" вышел сериал "Морозова". У меня там в первой серии была небольшая роль. Сейчас "На районе". А 25-го выходит "Только не они".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?