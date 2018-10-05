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Федеральная власть Власть и политика

Александр Хинштейн: Замначальника ГУ МВД станет Александр Прядко из Волгограда

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн в своем твиттере сообщил, что в региональном ГУ МВД грядут новые назначения. Так, по его информации, новым заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области, начальником полиции может стать Александр Прядко.

"До последнего времени он занимал должность зам.начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД Волгоградской области", — пишет Александр Хинштейн. В пресс-службе регионального ГУ МВД заявление депутата не комментируют.

Напомним, место начальника самарской полиции стало вакантным в июне текущего года, когда указом президента РФ Владимира Путина от этой должности был отстранен Алексей Гринь.

В Самарскую область Алексей Гринь приехал в начале 2015 г. вслед за генерал-лейтенантом полиции Сергеем Солодовниковым (был начальником ГУ МВД России по Самарской области в 2015–2017 гг.) из Кировской области.

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