В 60% жилых домов Самары дали отопление

В Самаре идет поэтапная подача теплоресурса в жилищный фонд и учреждения социальной сферы. Работы по подключению потребителей ведутся круглосуточно. Темпы подключения тепла наращиваются.
Так, если по состоянию на 10:00 4 октября отапливались 5,3 тыс. многоквартирных дома, то уже к 20:00 тепло пришло в 6264 дома (61,1% жилищного фонда).
Особое внимание уделяется учреждениям социальной сферы, где процесс подачи отопления оценила глава города Елена Лапушкина.
В утренние часы отапливались уже 3/4 таких объектов — 875 из 1,2 тыс., что составляет 75,6%. А вечером батареи нагрелись в 987 зданиях (85,3%). В том числе запуск тепла провели:
- в 255 объектах здравоохранения;
- в 107 объектах культуры;
- в 85 объектах спорта;
- в 195 школах;
- в 208 детских садах;
- в 93 ВУЗах и ССУЗах.
Для своевременного пуска тепла в оставшиеся объекты соответствующий персонал проводит регулировку теплосистем.
Также рекомендовано более активно вести работу в части общего подключения к теплу в Промышленном, Самарском, Советском, Куйбышевском и Октябрьском внутригородских районах. А ресурсоснабжающим организациям поставлена задача как можно оперативнее завершить необходимые работы на инженерных коммуникациях — они выполняются сейчас на нескольких объектах.
Так, на завершающей стадии находятся работы по плановой перекладке тепловой сети в районе пересечения улиц Урицкого и Спортивной, которые будут завершены 5 октября. Сразу после этого тепло поступит потребителям Ленинского и Железнодорожного внутригородских районов в границах улиц Красноармейская, Аксакова, Ульяновская, Арцыбушевская, Бр.Коростелевых, Льва Толстого.
Устраняются повреждения в тепловой камере на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры. Это позволит нормализовать гидравлические параметры в границах улиц Советской Армии, Карла Маркса, Авроры. Работы планируют завершить сегодня.
Последние комментарии
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!