В 60% жилых домов Самары дали отопление

В Самаре идет поэтапная подача теплоресурса в жилищный фонд и учреждения социальной сферы. Работы по подключению потребителей ведутся круглосуточно. Темпы подключения тепла наращиваются.

Так, если по состоянию на 10:00 4 октября отапливались 5,3 тыс. многоквартирных дома, то уже к 20:00 тепло пришло в 6264 дома (61,1% жилищного фонда).

Особое внимание уделяется учреждениям социальной сферы, где процесс подачи отопления оценила глава города Елена Лапушкина.

В утренние часы отапливались уже 3/4 таких объектов — 875 из 1,2 тыс., что составляет 75,6%. А вечером батареи нагрелись в 987 зданиях (85,3%). В том числе запуск тепла провели:

в 255 объектах здравоохранения;

в 107 объектах культуры;

в 85 объектах спорта;

в 195 школах;

в 208 детских садах;

в 93 ВУЗах и ССУЗах.

Для своевременного пуска тепла в оставшиеся объекты соответствующий персонал проводит регулировку теплосистем.

Также рекомендовано более активно вести работу в части общего подключения к теплу в Промышленном, Самарском, Советском, Куйбышевском и Октябрьском внутригородских районах. А ресурсоснабжающим организациям поставлена задача как можно оперативнее завершить необходимые работы на инженерных коммуникациях — они выполняются сейчас на нескольких объектах.

Так, на завершающей стадии находятся работы по плановой перекладке тепловой сети в районе пересечения улиц Урицкого и Спортивной, которые будут завершены 5 октября. Сразу после этого тепло поступит потребителям Ленинского и Железнодорожного внутригородских районов в границах улиц Красноармейская, Аксакова, Ульяновская, Арцыбушевская, Бр.Коростелевых, Льва Толстого.

Устраняются повреждения в тепловой камере на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры. Это позволит нормализовать гидравлические параметры в границах улиц Советской Армии, Карла Маркса, Авроры. Работы планируют завершить сегодня.