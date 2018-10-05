16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутаты новой думы Тольятти не смогли избрать спикера Муниципалитеты области получат средства на народные проекты В Тольятти вручили мандаты новым депутатам гордумы В Тольятти пытались провести заседания двух составов гордумы в один день Бюджет Самары-2019 будет бездефицитным

Муниципалитеты Власть и политика

Депутаты новой думы Тольятти не смогли избрать спикера

ТОЛЬЯТТИ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 66
Версия для печати

В пятницу, 5 октября, в Тольятти состоялось первое заседание городской думы VII созыва. По регламенту думы до избрания спикера первое заседание возглавил старейший депутат предыдущего созыва Николай Остудин.

Разногласия между депутатами возникли уже на стадии утверждения повестки заседания. Депутаты от КПРФ большинством голосов добились исключения из повестки вопроса об избрании первого заместителя председателя думы. Напомним, должность была образована 1 октября в ходе заседания думы VI созыва, когда были утверждены изменения в регламент заксобрания.
В итоге депутаты исключили данный вопрос из повестки, оставив только избрание председателя и его заместителей.
На пост спикера были выдвинуты два кандидата: Николай Остудин и Юрий Сачков. Первый в своей речи предложил объединиться на благо граждан и не использовать думу как площадку для ненужных противоречий. Второй отметил, что политические амбиции должны иметь место, однако во главе угла должно состоять благосостояние граждан. "Мы должны употребить все усилия, чтобы бюджет города стал в два раза больше", - сказал Сачков.
После выступлений депутаты удалились для тайного голосования. Напомним, по упомянутым изменениям в регламент спикер утверждается не простым большинством как ранее, а двумя третями голосов. 
В итоге за Юрия Сачкова проголосовало 17, а за Николая Остудина - 16 депутатов. Два бюллетеня оказались испорченными. Согласно регламенту думы председателя избрать не удалось.
Вопрос будет рассматриваться повторно на следующем заседании 10 октября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4