Депутаты новой думы Тольятти не смогли избрать спикера

В пятницу, 5 октября, в Тольятти состоялось первое заседание городской думы VII созыва. По регламенту думы до избрания спикера первое заседание возглавил старейший депутат предыдущего созыва Николай Остудин.

Разногласия между депутатами возникли уже на стадии утверждения повестки заседания. Депутаты от КПРФ большинством голосов добились исключения из повестки вопроса об избрании первого заместителя председателя думы. Напомним, должность была образована 1 октября в ходе заседания думы VI созыва, когда были утверждены изменения в регламент заксобрания.

В итоге депутаты исключили данный вопрос из повестки, оставив только избрание председателя и его заместителей.

На пост спикера были выдвинуты два кандидата: Николай Остудин и Юрий Сачков. Первый в своей речи предложил объединиться на благо граждан и не использовать думу как площадку для ненужных противоречий. Второй отметил, что политические амбиции должны иметь место, однако во главе угла должно состоять благосостояние граждан. "Мы должны употребить все усилия, чтобы бюджет города стал в два раза больше", - сказал Сачков.

После выступлений депутаты удалились для тайного голосования. Напомним, по упомянутым изменениям в регламент спикер утверждается не простым большинством как ранее, а двумя третями голосов.

В итоге за Юрия Сачкова проголосовало 17, а за Николая Остудина - 16 депутатов. Два бюллетеня оказались испорченными. Согласно регламенту думы председателя избрать не удалось.

Вопрос будет рассматриваться повторно на следующем заседании 10 октября.