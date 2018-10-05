Дмитрий Азаров: "Я благодарен Андрею Тихонову за работу в "Крыльях"

В пятницу, 5 октября, отставку Андрея Тихонова прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, пишет "ФедералПресс".
"Андрей Тихонов - знаковая фигура российского футбола, талантливый и успешный игрок, который, без сомнения, оставил яркий след в истории нашей команды "Крылья Советов". Перед прошлым сезоном, в очень трудный для нашей команды период, когда она во второй раз вылетела в ФНЛ, Андрей Валерьевич принял предложение "Крыльев" и вернулся в клуб уже в качестве главного тренера", - заявил глава региона.
"Вместе нам удалось успешно решить задачу по возвращению "Крыльев" в премьер-лигу. Это произошло в исторический момент: у нас появился новый современный стадион, мы принимали матчи ЧМ-2018. Возвращение в премьер-лигу и новый стадион дали мощнейший импульс интересу к футболу в Самарской области. Болельщик стал возвращаться на трибуны", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Он отметил, что в нынешнем сезоне регион также создал команде все необходимые условия для выступления в РПЛ, чтобы она могла на равных конкурировать с другими командами, показывать достойный результат и яркую игру, которую любит и ценит самарский болельщик.
"Несмотря на тяжелый старт, мы всегда поддерживали Андрея Валерьевича. К огромному сожалению, после девяти туров команда идет на пятнадцатом месте. Сейчас у команды нет результата и качество игры не то, которого ждут болельщики, да и сам Андрей Валерьевич... Руководством клуба было принято решение о кадровых изменениях. У руководства есть на это полное право: оно отвечает за развитие клуба, несет ответственность за принимаемые решения и за результат в целом. Отвечает за результат перед регионом и болельщиками. Я благодарен Андрею Валерьевичу за работу в "Крыльях". Сегодня у нас состоялся личный разговор. Он всегда останется неотъемлемой частью нашего клуба, и мы всегда будем рады видеть его в Самаре", - сообщил губернатор.
Напомним, Андрей Тихонов покинул пост главного тренера "Крыльев Советов" 5 октября, проведя сегодня заключительную тренировку.
Последние комментарии
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!