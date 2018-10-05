Дмитрий Азаров: "Я благодарен Андрею Тихонову за работу в "Крыльях"

В пятницу, 5 октября, отставку Андрея Тихонова прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, пишет "ФедералПресс".

"Андрей Тихонов - знаковая фигура российского футбола, талантливый и успешный игрок, который, без сомнения, оставил яркий след в истории нашей команды "Крылья Советов". Перед прошлым сезоном, в очень трудный для нашей команды период, когда она во второй раз вылетела в ФНЛ, Андрей Валерьевич принял предложение "Крыльев" и вернулся в клуб уже в качестве главного тренера", - заявил глава региона.

"Вместе нам удалось успешно решить задачу по возвращению "Крыльев" в премьер-лигу. Это произошло в исторический момент: у нас появился новый современный стадион, мы принимали матчи ЧМ-2018. Возвращение в премьер-лигу и новый стадион дали мощнейший импульс интересу к футболу в Самарской области. Болельщик стал возвращаться на трибуны", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он отметил, что в нынешнем сезоне регион также создал команде все необходимые условия для выступления в РПЛ, чтобы она могла на равных конкурировать с другими командами, показывать достойный результат и яркую игру, которую любит и ценит самарский болельщик.

"Несмотря на тяжелый старт, мы всегда поддерживали Андрея Валерьевича. К огромному сожалению, после девяти туров команда идет на пятнадцатом месте. Сейчас у команды нет результата и качество игры не то, которого ждут болельщики, да и сам Андрей Валерьевич... Руководством клуба было принято решение о кадровых изменениях. У руководства есть на это полное право: оно отвечает за развитие клуба, несет ответственность за принимаемые решения и за результат в целом. Отвечает за результат перед регионом и болельщиками. Я благодарен Андрею Валерьевичу за работу в "Крыльях". Сегодня у нас состоялся личный разговор. Он всегда останется неотъемлемой частью нашего клуба, и мы всегда будем рады видеть его в Самаре", - сообщил губернатор.

Напомним, Андрей Тихонов покинул пост главного тренера "Крыльев Советов" 5 октября, проведя сегодня заключительную тренировку.