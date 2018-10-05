Андрей Тихонов покидает "Крылья Советов"

В пятницу, 5 октября, Андрей Тихонов провел заключительную тренировку в качестве главного тренера "Крыльев Советов".

По окончании тренировки Андрей Тихонов тепло попрощался с игроками и сотрудниками клуба.

"Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в "Крыльях". Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Все это время "Крылья" чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор – активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли", - сказал Тихонов.

"Отдельно хочу поблагодарить за внимание, которое руководство области оказывало команде на протяжении моей тренерской работы. Губернатор Дмитрий Азаров всегда лично поддерживал нас и переживал за "Крылья". Как тренеру, мне также важны мнения и оценки моих коллег. Я благодарен Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, Александру Федоровичу Тарханову, Юрию Фарзуновичу Газзаеву, Владиславу Радимову, Дмитрию Хохлову и Олегу Фоменко за их советы и профессиональную помощь", - сказал в благодарственном слове Андрей Тихонов.

"Я всегда чувствовал себя в Самаре как дома. И выходя на поле как игрок "Крыльев", и выводя команду на матчи в качестве тренера. На нашей клубной базе по-домашнему тепло и уютно, за что говорю отдельное спасибо всем, кто работает в "Крыльях Советов". Не прощаюсь с городом и с командой – здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время", - попрощался главный тренер.

Ранее СМИ писали, что Андрея Тихонова на посту главного тренера ФК "Крылья Советов" сменит черногорский специалист Миодраг Божович.