Андрей Тихонов покидает "Крылья Советов"

В пятницу, 5 октября, Андрей Тихонов провел заключительную тренировку в качестве главного тренера "Крыльев Советов".
По окончании тренировки Андрей Тихонов тепло попрощался с игроками и сотрудниками клуба.
"Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в "Крыльях". Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Все это время "Крылья" чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор – активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли", - сказал Тихонов.
"Отдельно хочу поблагодарить за внимание, которое руководство области оказывало команде на протяжении моей тренерской работы. Губернатор Дмитрий Азаров всегда лично поддерживал нас и переживал за "Крылья". Как тренеру, мне также важны мнения и оценки моих коллег. Я благодарен Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, Александру Федоровичу Тарханову, Юрию Фарзуновичу Газзаеву, Владиславу Радимову, Дмитрию Хохлову и Олегу Фоменко за их советы и профессиональную помощь", - сказал в благодарственном слове Андрей Тихонов.
"Я всегда чувствовал себя в Самаре как дома. И выходя на поле как игрок "Крыльев", и выводя команду на матчи в качестве тренера. На нашей клубной базе по-домашнему тепло и уютно, за что говорю отдельное спасибо всем, кто работает в "Крыльях Советов". Не прощаюсь с городом и с командой – здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время", - попрощался главный тренер.
Ранее СМИ писали, что Андрея Тихонова на посту главного тренера ФК "Крылья Советов" сменит черногорский специалист Миодраг Божович.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))