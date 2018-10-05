Миодраг Божович представлен игрокам "Крыльев Советов"

В пятницу, 5 октября, председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин, генеральный директор Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов представили команде нового главного тренера – черногорского специалиста Миодрага Божовича.

Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал". Также Миодраг был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была "Црвена Звезда", с которым Божович стал чемпионом Сербии.

Напомним, в этот же день Андрей Тихонов провел заключительную тренировку в качестве главного тренера "Крыльев Советов".