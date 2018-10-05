В Кировском районе Самары нашли мумифицированный труп

Днем 3 октября в квартире на ул. Ташкентской в Самаре нашли мумифицированный труп 34-летнего мужчины.

О погибшем известно, что при жизни он не работал и злоупотреблял алкоголем.

По данным источника в правоохранительных органах, на момент обнаружения труп уже был мумифицированный. Мужчина, предположительно, погиб около года назад.

Почему его обнаружили только сейчас и что было причиной смерти, будут устанавливать правоохранительные органы.