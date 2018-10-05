В Самарской области наградили авторов лучших проектов в сфере образования

В пятницу, 5 октября, в правительстве региона состоялась торжественная церемония награждения 60 учителей и воспитателей губернии. Они получили премии за проекты особой педагогической и общественной значимости.
"Работа учителя — одна из самых ответственных. Это, в первую очередь, призвание. В ваших руках будущее городов и сел нашего региона, всей нашей страны, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Именно вы создаете основы для формирования личности, самореализации и раскрытия способностей каждого ученика. На это нацеливает нас президент страны Владимир Владимирович Путин. Глава государства подчеркивал, что наша задача — формировать по-настоящему современную образовательную среду, комфортную и для учителей, и для учеников, создающую все необходимые условия для развития творческих способностей детей и подростков".
По словам главы региона, для того, чтобы наша страна динамично развивалась, а будущие поколения россиян гордились своим отечеством, нужно создавать условия для воспитания достойных граждан. Для решения этой важнейшей задачи необходимы совместные усилия родителей, педагогов и органов власти.
"Такая системная работа сегодня выстраивается в регионе, и вы этому активно способствуете, — сказал Дмитрий Азаров. — Уверен, что ваши проекты сыграют огромную роль в процессе воспитания детей, найдут своих последователей. Региональное правительство приложит все усилия, чтобы поддержать ваши начинания, создать прочный фундамент для дальнейшего формирования в регионе по-настоящему современной образовательной среды".
Премии получили авторы 60-ти лучших проектов в сфере образования. Всего таких проектов в регионе насчитывается более 800. Награду педагогам вручали в пяти номинациях: социально-значимая и общественная деятельность; научно-техническое творчество; профессиональное мастерство обучающихся; художественное творчество; физкультура и спорт. Все проекты призеров успешно реализуются в регионе более 3 лет.
Старший методист центра развития образования Самары, кандидат педагогических наук Людмила Серых получила премию за проект "Граждане галактики", мотивирующий детей на изучение космонавтики и истории нашей космической губернии. Это единственный в России сайт с элементами социальной сети для развития познавательной активности и саморазвития учеников 5-6-х классов. Проект разработан общественной организацией "Федерация детских организаций Самарской области".
"Проект существует с 2013 года при поддержке музея "Самара Космическая". На сайте ребята зарабатывают квантовые очки за различную активность, связанную с космонавтикой и астрономией, — рассказала Людмила Серых. — С помощью этого проекта ребята могут себя проявлять в творчестве, в исследовательских заданиях, узнавать что-то новое".
А педагога детского сада № 19 "Ласточка" поселка Мирный Красноярского района Екатерину Петрову наградили за то, что она обучает дошколят основам владения компьютером.
"Я работаю в этом детском саду уже 6 лет и все это время по своему направлению — профессиональное мастерство обучающихся, — рассказала она. — В век глобальной информатизации каждый ребенок должен быть хорошо знаком с компьютером. У меня в управлении информационные и коммуникационные технологии, владению которыми я обучаю детей, начиная с дошкольного возраста".
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.