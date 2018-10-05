В Самарской области наградили авторов лучших проектов в сфере образования

В пятницу, 5 октября, в правительстве региона состоялась торжественная церемония награждения 60 учителей и воспитателей губернии. Они получили премии за проекты особой педагогической и общественной значимости.

"Работа учителя — одна из самых ответственных. Это, в первую очередь, призвание. В ваших руках будущее городов и сел нашего региона, всей нашей страны, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Именно вы создаете основы для формирования личности, самореализации и раскрытия способностей каждого ученика. На это нацеливает нас президент страны Владимир Владимирович Путин. Глава государства подчеркивал, что наша задача — формировать по-настоящему современную образовательную среду, комфортную и для учителей, и для учеников, создающую все необходимые условия для развития творческих способностей детей и подростков".

По словам главы региона, для того, чтобы наша страна динамично развивалась, а будущие поколения россиян гордились своим отечеством, нужно создавать условия для воспитания достойных граждан. Для решения этой важнейшей задачи необходимы совместные усилия родителей, педагогов и органов власти.

"Такая системная работа сегодня выстраивается в регионе, и вы этому активно способствуете, — сказал Дмитрий Азаров. — Уверен, что ваши проекты сыграют огромную роль в процессе воспитания детей, найдут своих последователей. Региональное правительство приложит все усилия, чтобы поддержать ваши начинания, создать прочный фундамент для дальнейшего формирования в регионе по-настоящему современной образовательной среды".

Премии получили авторы 60-ти лучших проектов в сфере образования. Всего таких проектов в регионе насчитывается более 800. Награду педагогам вручали в пяти номинациях: социально-значимая и общественная деятельность; научно-техническое творчество; профессиональное мастерство обучающихся; художественное творчество; физкультура и спорт. Все проекты призеров успешно реализуются в регионе более 3 лет.

Старший методист центра развития образования Самары, кандидат педагогических наук Людмила Серых получила премию за проект "Граждане галактики", мотивирующий детей на изучение космонавтики и истории нашей космической губернии. Это единственный в России сайт с элементами социальной сети для развития познавательной активности и саморазвития учеников 5-6-х классов. Проект разработан общественной организацией "Федерация детских организаций Самарской области".

"Проект существует с 2013 года при поддержке музея "Самара Космическая". На сайте ребята зарабатывают квантовые очки за различную активность, связанную с космонавтикой и астрономией, — рассказала Людмила Серых. — С помощью этого проекта ребята могут себя проявлять в творчестве, в исследовательских заданиях, узнавать что-то новое".

А педагога детского сада № 19 "Ласточка" поселка Мирный Красноярского района Екатерину Петрову наградили за то, что она обучает дошколят основам владения компьютером.

"Я работаю в этом детском саду уже 6 лет и все это время по своему направлению — профессиональное мастерство обучающихся, — рассказала она. — В век глобальной информатизации каждый ребенок должен быть хорошо знаком с компьютером. У меня в управлении информационные и коммуникационные технологии, владению которыми я обучаю детей, начиная с дошкольного возраста".