ВККС объявила конкурс на кресло председателя Арбитражного суда Самарской области

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакантной должности председателя Арбитражного суда Самарской области.
Заявления от претендентов принимаются до 2 ноября.
Напомним, Александр Ефанов, возглавлявший областной арбитраж с января 2018 г.,в августе был назначен председателем создаваемого Шестого кассационного суда общей юрисдикции.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?