В селе Тимофеевка под Тольятти спасали упавшую в погреб женщину

В пятницу, 5 октября, около двух часов дня в доме в с. Тимофеевка Ставропольского района в погреб упала женщина в возрасте около 63 лет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Люди вытащили ее из погреба и вызвали "скорую". У пострадавшей подозрение на травмы позвоночника, ребер и грудной клетки.

Прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.