В Сызрани хулиганы разбили окно иномарки камнями со сливочным маслом

В Сызрани ищут свидетелей и очевидцев неприятного инцидента, в результате которого пострадал автомобиль Volkswagen Golf, сообщает Маленькая Сызрань.
Машина стояла на парковке у строящейся новостройки в начале ул. Октябрьской. Неизвестные злоумышленники днем около 14:30 кинули камнем в заднее стекло легковушки. Удар был настолько сильный, что заднее стекло на багажнике иномарки раскрошилась и держалась только на тонировке.
Примечательно, что вместе с камнями хулиганы использовали и сливочное масло. Непонятно, зачем была выбрана такая смесь. Инцидент произошел сегодня днем около 14:30. По словам владельца машины, на "месть" это не похоже — машина стояла у еще незаселенного дома. Скорее всего, именно хулиганская выходка.
Golf простоял без присмотра всего час. Рабочие с соседней стройки ничего не заметили. Владелец машины надеется, что очевидцы найдутся, так как там очень оживленное место.
Последние комментарии
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.
Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.