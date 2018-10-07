В Сызрани хулиганы разбили окно иномарки камнями со сливочным маслом

В Сызрани ищут свидетелей и очевидцев неприятного инцидента, в результате которого пострадал автомобиль Volkswagen Golf, сообщает Маленькая Сызрань.

Машина стояла на парковке у строящейся новостройки в начале ул. Октябрьской. Неизвестные злоумышленники днем около 14:30 кинули камнем в заднее стекло легковушки. Удар был настолько сильный, что заднее стекло на багажнике иномарки раскрошилась и держалась только на тонировке.

Примечательно, что вместе с камнями хулиганы использовали и сливочное масло. Непонятно, зачем была выбрана такая смесь. Инцидент произошел сегодня днем около 14:30. По словам владельца машины, на "месть" это не похоже — машина стояла у еще незаселенного дома. Скорее всего, именно хулиганская выходка.

Golf простоял без присмотра всего час. Рабочие с соседней стройки ничего не заметили. Владелец машины надеется, что очевидцы найдутся, так как там очень оживленное место.