Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

Губернатор Самарской области предложил жителям региона выбрать новое название строящемуся Фрунзенскому мосту. О проведении соответствующего народного конкурса глава области объявил в своем аккаунте в Twitter.

"Есть идея объявить народный конкурс по выбору названия строящегося моста через реку Самара. Как вам предложение?" - написал губернатор.

В комментариях под постом многие самарцы высказались за уже закрепившееся за мостом название - Фрунзенский. Были также варианты назвать его Самарским (по аналогии с Крымским), "Крепостным", в честь старой крепости, поисками которой занимаются местные археологи, а также "Ровным" - "в противовес волнистому Южному".

Напомним, проект строительства включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через реку Самару, железобетонного моста через заболоченное озеро Банное, путепровода и транспортных развязок. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км. Стоимость строительства мостового перехода "Фрунзенский" составляет 12,3 млрд рублей. Закончить строительство планируют уже в 2019 году.