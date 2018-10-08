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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области предложил жителям региона выбрать новое название строящемуся Фрунзенскому мосту. О проведении соответствующего народного конкурса глава области объявил в своем аккаунте в Twitter.

"Есть идея объявить народный конкурс по выбору названия строящегося моста через реку Самара. Как вам предложение?" - написал губернатор.

В комментариях под постом многие самарцы высказались за уже закрепившееся за мостом название - Фрунзенский. Были также варианты назвать его Самарским (по аналогии с Крымским), "Крепостным", в честь старой крепости, поисками которой занимаются местные археологи, а также "Ровным" - "в противовес волнистому Южному".

Напомним, проект строительства включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через реку Самару, железобетонного моста через заболоченное озеро Банное, путепровода и транспортных развязок. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км. Стоимость строительства мостового перехода "Фрунзенский" составляет 12,3 млрд рублей. Закончить строительство планируют уже в 2019 году.

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Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

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Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

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