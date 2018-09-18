Стартовал последний этап надвижки пролетного строения Фрунзенского моста

Мостостроители подрядной организации "Стройтрансгаз" 16 сентября начали 11-й этап надвижки пролета в сторону правого берега реки Самара. Эта работа завершится к концу недели, после чего пролетное строение займет свое проектное положение.

Надвижка руслового пролетного строения Фрунзенского моста началась в апреле прошлого года. Нынешний этап работ - последний из одиннадцати. Сборка металлоконструкции ведется на левом берегу, затем ее при помощи четырех гидравлических домкратов двигают в сторону правого берега. По завершении этого этапа центральный сегмент пролетного строения протяженностью 559,7 м и весом 8,2 тыс. т займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста. Как сообщают в подрядной организации, работы ведутся по графику.

Напомним, в начале августа в Москве состоялась встреча главы региона Дмитрия Азарова с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, на которой обсуждались важные для Самарской области инфраструктурные проекты, в том числе строительство Фрунзенского моста. Достигнута договоренность об увеличении финансирования в размере, превышающем 1 млрд рублей. Благодаря этому появляется возможность закончить возведение моста уже в 2019 году.

"Важно то, что принято решение об увеличении финансирования сооружения мостового перехода уже по текущему году, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Это ускоряет сроки, давая реальную возможность завершения работ в следующем году. К этому мы будем стремиться".

Стоимость строительства мостового перехода "Фрунзенский" составляет 12,3 млрд рублей. В 2018 г. на проведение работ, без учета дополнительных средств, направят 3,4 млрд рублей. Из них 1,4 млрд руб. - средства федерального бюджета, остальная сумма поступит из областной казны. Проект включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через реку Самару, железобетонного моста через заболоченное озеро Банное, путепровода и транспортных развязок. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км.

Как отметил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Павел Покровский, новый мост разгрузит транспортную систему города и сделает более удобной пассажирскую и грузовую логистику: "Этот проект направлен на то, чтобы жизнь в Самарской области стала значительно комфортнее. Кроме того, улучшится схема транзита грузов, что позволит получать дополнительные поступления в бюджет".

По словам эксперта группы управления строительством проекта "Фрунзенский мост" Руслана Мансумова, работы на объекте идут полным ходом. По окончании надвижки строители при помощи кранов смонтируют два оставшихся участка пролетного строения - они соединят центральный сегмент с берегами. К концу октября возведение пролетного строения будет полностью завершено.

"Параллельно идет строительство транспортных развязок и основного хода автодороги, - рассказал Руслан Мансумов. - На левобережном транспортном узле проводятся отсыпка съездов в районе улицы Шоссейной и переустройство инженерных коммуникаций. На правом берегу в районе улицы Фрунзе идет строительство девятого съезда, который будет проходить от улицы Кутякова до Молодогвардейской. На сопряжении улиц Молодогвардейской и Комсомольской производится переустройство водопровода и газопровода".

Эксперт группы управления строительством проекта "Фрунзенский мост" Руслан Мансумов:

- Надвижка идет со скоростью полтора-два метра в час. Осталось надвинуть центральный сегмент на 35 метров. Вслед за этим мы приступим к монтажу крайних участков пролетного строения, которые соединят мост с берегами реки Самары. Полностью возведение пролетного строения завершится к концу октября.