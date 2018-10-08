Сквозной проезд по ул. Дальней в Самаре откроют до 20 ноября

До 20 ноября ул. Дальняя около стадиона "Самара Арена" должна быть освобождена от временных транспортных КПП, которые были установлены на время проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в твиттере представителей пресс-службы правительства Самарской области.
Указывается, что соответствующее распоряжения министерства транспорта уже направлено в адрес АНО "Арена-2018", в пользовании которого находился участок с КПП.
Напомним, ЧМ по футболу проходил в России летом 2018 года. Шесть матчей футбольного первенства принимала Самара.
Последние комментарии
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы