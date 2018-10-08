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Общество

Сквозной проезд по ул. Дальней в Самаре откроют до 20 ноября

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 20 ноября ул. Дальняя около стадиона "Самара Арена" должна быть освобождена от временных транспортных КПП, которые были установлены на время проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в твиттере представителей пресс-службы правительства Самарской области.

Указывается, что соответствующее распоряжения министерства транспорта уже направлено в адрес АНО "Арена-2018", в пользовании которого находился участок с КПП.

Напомним, ЧМ по футболу проходил в России летом 2018 года. Шесть матчей футбольного первенства принимала Самара.

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Последние комментарии

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

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