Сквозной проезд по ул. Дальней в Самаре откроют до 20 ноября

До 20 ноября ул. Дальняя около стадиона "Самара Арена" должна быть освобождена от временных транспортных КПП, которые были установлены на время проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в твиттере представителей пресс-службы правительства Самарской области.

Указывается, что соответствующее распоряжения министерства транспорта уже направлено в адрес АНО "Арена-2018", в пользовании которого находился участок с КПП.

Напомним, ЧМ по футболу проходил в России летом 2018 года. Шесть матчей футбольного первенства принимала Самара.