В галерее "Вавилон" проходит выставка произведений Виктора Новокрещенова

На выставке "Открытые миры Виктора Новокрещенова" (12+) — 60 работ самобытного художника, одного из самых ярких представителей самарского экспрессионизма.

Виктор Новокрещенов ушел из жизни восемь лет назад. Большую часть картин, представленных на выставке, зрители увидели впервые. По экспозиции можно ходить долго, дивясь праздничному, ни на что не похожему миру, который сотворил этот мастер.

Виктор Новокрещенов родился в Куйбышеве, на ул. Полевой в 1950 году. Позднее его большая семья переехала в Зубчаниновку. Здесь был особый, оторванный от городской суеты мир. Рядом с домом был огромный сад. Может быть, его буйное цветение по весне и отразилось позднее в многокрасочных творениях Новокрещенова. Мне кажется, мало о ком из художников можно было бы сказать, как о нем, словами Блока:

"И мир опять предстанет странным,

Закутанным в цветной туман".

А может быть, свое влияние на творческий почерк Новокрещенова оказала учеба в Харьковской академии художеств, которую он окончил в 1980 году.

В Самаре Виктор сторонился каких-либо художественных группировок. Работал до самозабвения в своем загородном доме в Зубчаниновке. Иногда его называли затворником. Успех к нему пришел в 90-е годы. В 1993-ем прошла персональная выставка Новокрещенова в Зальцбурге (Австрия). А на выставке 1999 г. "100 лет самарской живописи" в областном историко-краеведческом музее им. Алабина многие искусствоведы признали работы Виктора Новокрещенова лучшими.

Его картины появились в собрании Самарского художественного музея, в частных коллекциях и галереях России, Европы, Америки.

При этом художник никогда не стремился быть модным, а старался быть верен себе. Однажды он так сказал об этом так: "Никогда не работал, учитывая чьи-то интересы, вкусы, финансы. Пишу только то, что нравится самому. Но, как оказалось, это нравится и моим зрителям".

Выставка открывается автопортретами. "Автопортрет с петухом", "Я — художник". На одной из таких картин, более поздней, автор похож на шута. И в этом выставочном пространстве есть нечто шутовское, будоражащее, не дающее успокоиться. Мир на полотнах Новокрещенова — стремительно меняющийся, сказочный, с летящими, бегущими, идущими персонажами. Таковы картины "Прогулка" (перекличка с Шагалом), "Путешественник", "Девочка на колесе", "Прогулка на велосипеде". Даже скрипка летит куда-то. Как будто все эти персонажи знают, что в конце пути их ждет нечто удивительное. А порою темп движения настолько ускоряется, что изображение становится неуловимым для глаз. И тогда картины перемещаются в пространство абстракции ("Бегущий", "Импровизация", "Садовник").

Приметы действительности перемешаны с фантастикой. Цветущие деревья вперемешку с куполами, несколько шаржированные странные фигуры скрипача, баяниста. "Караван", где в стремительном цветном круговороте — лица людей, лошадь, антилопа и еще бог весть что.

Само пространство его картин экспрессивно и плотно заполнено цветом, так что порою возникает ощущение его переизбытка. В колорите преобладают праздничные красные тона. Как, например, на картине "Праздник с петухами".

Работая, художник впускал в свой мир его величество случай. Чтобы добиться живописных эффектов, он использовал необычный прием колеровки: выливал на загрунтованную поверхность красочный состав из нескольких цветов, потом просушивал ее и, разглядывая образовавшиеся цветные пятна, потеки, линии, давал волю своей фантазии. Оттого, наверное, и кажется, что воздух, люди, животные и предметы сцеплены у него на картинах в единый организм.

Порою времена на его полотнах смещается. И тогда на картине "Дон Кихот" появляется узнаваемый облик рыцаря Печального образа, каким мы его себе представляем по роману Сервантеса, но с современной шляпой на голове.

Да и объемы на картинах Новокрещенова, как и времена, смещаются, и получаются странные соответствия. Как на полотне "Цыганская история", где фигура цыганки вырастает до грандиозных масштабов, а фигурки других людей, которых она словно бы держит в своих руках, сопоставимы по своим размерам с картами из колоды.

В завораживающих сюжетах Новокрещенова есть что-то от Гоголя, от Шагала, от лубка. Та же необузданная фантазия, то же ощущение народного праздника. Вот на картине "Храм" мы видим возле церкви какое-то сказочное дерево, и в его контурах проступает человеческий образ, взметнувшиеся руки этого персонажа — словно ветви. А на переднем плане — невозмутимо возлегающая корова в ярких цветных пятнах и деревенская баба, несущая ей охапку цветов. А вот картина "С гармошкой и котом". Странный какой-то человек, босой и радостный. Меха гармошки широко растянуты, а рядом лукавый кот сидит, улыбается.

В картинах Новокрещенова — все живое, все дышит. И даже кувшин с водой на картине "Красная рябина" кажется одушевленным.

А вот самая последняя работа художника, датируемая 2010 годом. Странный, нелепый человек с грустным лицом. "Раздумье" называется картина.

Мы, зрители, глядим, на персонажей художника и, наверное, чего-то в них не понимаем. Странные они. А они глядят на нас. В раздумье. И, может быть, тоже чего-то не понимают. Странные мы какие-то. Может, оттого, что радоваться разучились? Простым, обычным вещам.