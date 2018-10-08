Онлайн-курс Самарского университета вошел в число лучших в России

Массовый онлайн-курс Самарского университета "Как читать фотографию" получил диплом в номинации "Лучший курс по визуализации" на международном конкурсе EdCrunch Award OOC - 2018.

Массовый онлайн-курс (МООК) "Как читать фотографию" вошел в число победителей в четвертом Международном конкурсе открытых онлайн-курсов EdCrunch Award OOC. Он получил диплом второй степени в специальной номинации "Лучший курс по визуализации". Автором курса стала Наталия Богданова, доцент кафедры методологии социологических и маркетинговых исследований Самарского университета: "Приятно, что онлайн-образование в нашей стране развивается, имеет для этого ресурсы и спрос. Важно и то, что отношение самих преподавателей к нему теплеет. В онлайн-образовании уже не видят угрозу рабочим местам в университете. Наоборот, преподаватели учатся грамотно интегрировать его в традиционные форматы обучения. На мой взгляд, для обучающихся онлайн-образование - отличный способ расширить и углубить знания в отдельных предметных областях. Кроме того, это очень удобно и увлекательно для студентов".

Онлайн-курс "Как читать фотографию" направлен на обучение аудитории языку фотографии, который будет полезен для анализа уже существующих снимков или создания новых. Курс предполагает последовательное освоение девяти тематически взаимосвязанных модулей.

Запись на курс открыта до 12 октября.