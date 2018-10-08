Онлайн-курс Самарского университета вошел в число лучших в России

Массовый онлайн-курс Самарского университета "Как читать фотографию" получил диплом в номинации "Лучший курс по визуализации" на международном конкурсе EdCrunch Award OOC - 2018.
Массовый онлайн-курс (МООК) "Как читать фотографию" вошел в число победителей в четвертом Международном конкурсе открытых онлайн-курсов EdCrunch Award OOC. Он получил диплом второй степени в специальной номинации "Лучший курс по визуализации". Автором курса стала Наталия Богданова, доцент кафедры методологии социологических и маркетинговых исследований Самарского университета: "Приятно, что онлайн-образование в нашей стране развивается, имеет для этого ресурсы и спрос. Важно и то, что отношение самих преподавателей к нему теплеет. В онлайн-образовании уже не видят угрозу рабочим местам в университете. Наоборот, преподаватели учатся грамотно интегрировать его в традиционные форматы обучения. На мой взгляд, для обучающихся онлайн-образование - отличный способ расширить и углубить знания в отдельных предметных областях. Кроме того, это очень удобно и увлекательно для студентов".
Онлайн-курс "Как читать фотографию" направлен на обучение аудитории языку фотографии, который будет полезен для анализа уже существующих снимков или создания новых. Курс предполагает последовательное освоение девяти тематически взаимосвязанных модулей.
Запись на курс открыта до 12 октября.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.