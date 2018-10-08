Оправдательный приговор бывшего советника предправления Фиа-Банка пытается обжаловать АСВ

Конкурсный управляющий банкротящегося Фиа-Банка и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обжалует оправдательный приговор, вынесенный в августе 2018 г. бывшему советнику председателя правления банка Владимиру Кирюхину. Его обвиняли в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.
Напомним, уголовное дело в отношении Владимира Кирюхина было возбуждено в ноябре 2016 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенинчество в особо крупном размере"). Впоследствии дело переквалифицировали на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности").
Обвинение изначально предъявляли не только Кирюхину, но и бывшему и.о. председателя правления Фиа-Банка Роману Бузаеву. В июле 2017 г. дело было направлено в прокуратуру Тольятти для утверждения обвинительного заключения, однако его вернули на доследование. Во время доследования уголовное преследование бывшего и.о. предправления банка прекратили.
В итоге обвинение предъявили только Владимиру Кирюхину, и в сентябре 2017 г. дело в отношении него направили в Автозаводский районный суд Тольятти.
По версии следствия, с апреля по ноябрь 2015 г. Кирюхин представлял в банк фиктивные отчеты о привлеченных клиентах, за что получил на расчетный счет 26,7 млн руб. агентского вознаграждения. При этом большинство из якобы привлеченных им клиентов уже являлись клиентами банка.
Фиа-Банк занимал 172 место по размеру капитала и 199-е - по размеру активов по состоянию на 1 января 2016 г., но в апреле 2016 г. он был лишен лицензии на осуществление банковских операций в связи с падением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, то есть ниже минимального значения.
Впоследствии временная администрация установила, что справедливая стоимость активов банка по состоянию на дату отзыва у него лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств в сумме 17,4 млрд рублей.
В июле 2016 г. суд признал Фиа-Банк банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства. По состоянию на 31 августа 2018 г. размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 17,24 млрд рублей.