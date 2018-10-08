Оправдательный приговор бывшего советника предправления Фиа-Банка пытается обжаловать АСВ

Конкурсный управляющий банкротящегося Фиа-Банка и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обжалует оправдательный приговор, вынесенный в августе 2018 г. бывшему советнику председателя правления банка Владимиру Кирюхину. Его обвиняли в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Напомним, уголовное дело в отношении Владимира Кирюхина было возбуждено в ноябре 2016 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенинчество в особо крупном размере"). Впоследствии дело переквалифицировали на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности").

Обвинение изначально предъявляли не только Кирюхину, но и бывшему и.о. председателя правления Фиа-Банка Роману Бузаеву. В июле 2017 г. дело было направлено в прокуратуру Тольятти для утверждения обвинительного заключения, однако его вернули на доследование. Во время доследования уголовное преследование бывшего и.о. предправления банка прекратили.

В итоге обвинение предъявили только Владимиру Кирюхину, и в сентябре 2017 г. дело в отношении него направили в Автозаводский районный суд Тольятти.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2015 г. Кирюхин представлял в банк фиктивные отчеты о привлеченных клиентах, за что получил на расчетный счет 26,7 млн руб. агентского вознаграждения. При этом большинство из якобы привлеченных им клиентов уже являлись клиентами банка.