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Суды Происшествия

Оправдательный приговор бывшего советника предправления Фиа-Банка пытается обжаловать АСВ

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсный управляющий банкротящегося Фиа-Банка и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обжалует оправдательный приговор, вынесенный в августе 2018 г. бывшему советнику председателя правления банка Владимиру Кирюхину. Его обвиняли в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, уголовное дело в отношении Владимира Кирюхина было возбуждено в ноябре 2016 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенинчество в особо крупном размере"). Впоследствии дело переквалифицировали на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности").

Обвинение изначально предъявляли не только Кирюхину, но и бывшему и.о. председателя правления Фиа-Банка Роману Бузаеву. В июле 2017 г. дело было направлено в прокуратуру Тольятти для утверждения обвинительного заключения, однако его вернули на доследование. Во время доследования уголовное преследование бывшего и.о. предправления банка прекратили.

В итоге обвинение предъявили только Владимиру Кирюхину, и в сентябре 2017 г. дело в отношении него направили в Автозаводский районный суд Тольятти.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2015 г. Кирюхин представлял в банк фиктивные отчеты о привлеченных клиентах, за что получил на расчетный счет 26,7 млн руб. агентского вознаграждения. При этом большинство из якобы привлеченных им клиентов уже являлись клиентами банка.

Фиа-Банк занимал 172 место по размеру капитала и 199-е - по размеру активов по состоянию на 1 января 2016 г., но в апреле 2016 г. он был лишен лицензии на осуществление банковских операций в связи с падением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, то есть ниже минимального значения.
Впоследствии временная администрация установила, что справедливая стоимость активов банка по состоянию на дату отзыва у него лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств в сумме 17,4 млрд рублей.
В июле 2016 г. суд признал Фиа-Банк банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства. По состоянию на 31 августа 2018 г. размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 17,24 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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