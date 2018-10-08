Лучших риск-менеджеров готовит СГЭУ

Абсолютным победителем крупнейшего в стране конкурса профессионального мастерства специалистов финансового рынка FinSkills Russia 2018 и единственным из Самары по направлению "риск-менеджмент" стал представитель Самарского государственного экономического университета Виталий Нефёдов.
— Виталий, откуда узнали о FinSkills Russia 2018?
— Некоммерческая организация "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" (НААИР), в которой состоит ОАО "Корпорация развития Самарской области" (в ней я в данный момент работаю), распространяла информацию о данном конкурсе. Затем я узнал, что представители СГЭУ активно принимают участие в нём. После чего решил и сам попробовать свои силы.
— Почему решили попробовать поучаствовать в конкурсе?
— Конкурс показался весьма интересным в двух моментах: во-первых, это крупнейший в стране конкурс профессионального мастерства специалистов финансового рынка, во-вторых, конкурс дал возможность проверить уровень своей профессиональной подготовки путём тестирования, а затем ещё и представив на суд комиссии решение проблемной ситуации в организации.
— Как проходил конкурсный отбор?
— Конкурсный отбор состоял из двух этапов: тестирование и решение практического задания. Тестирование состояло из 40 достаточно сложных и интересных вопросов по тематике риск-менеджмента. Успешно прошедшие тестирование имели возможность представить конкурсной комиссии свой анализ рисков организации, описанной в кейсе, а также возможные варианты разрешения потенциально кризисных ситуаций.
— Какие компетенции помог развить конкурс?
— Представилась возможность попрактиковаться в анализе финансовой отчётности компании, построении дерева рисков, карты рисков, определении вероятности возникновения рисков и их стоимостной оценке.
— Какие перспективы открылись по результату?
— В результате стало возможным пройти дорогостоящие программы повышения квалификации, независимой оценки квалификации в области риск-менеджмента, что позволит расширить горизонты профессиональной деятельности.
— Вы сейчас продолжаете учебу в вузе?
— В данный момент продолжаю учёбу. Сейчас учусь на втором курсе магистратуры в СГЭУ по направлению менеджмент, профилю проектно-процессное управление организацией.
— Планируете ли связать свою жизнь с преподавательской деятельностью в будущем? Поступить в аспирантуру?
— Пока поступление в аспирантуру и преподавательская деятельность не входят в планы. Но в будущем, возможно, захочется открыть для себя и преподавательскую деятельность.
— Со студенческой скамьи вы работали. Тяжело ли было совмещать научную деятельность и профессиональную?
— Работать я начал в самом конце 4 курса. Сложности возникали только при совмещении профессиональной деятельности с написанием выпускной квалификационной работы. Однако работал в то время я не целый день, да и постоянный доступ к информации о компании все же помогал в написании.
— Вы работаете в ОАО "Корпорации развития Самарской области"?
— В Корпорации развития Самарской области я работаю около полутора лет в должности аналитика инвестиционного департамента. Активное содействие в трудоустройстве оказал деканат Института систем управления. В деканате предоставили информацию о вакансии, а также содействовали непосредственно выходу на контакт с работодателем.
— Чем занимаетесь в рамках профессиональной деятельности?
— Основой моей профессиональной деятельности является финансовое моделирование, анализ инвестиционных проектов, проектное планирование и оценка рисков, исследование рынков проектов Корпорации развития Самарской области в поисках потенциальных инвесторов, а также прочая аналитика, связанная с деятельностью компании.
— Какие качества, необходимые для профессиональной деятельности, развили в СГЭУ?
— Важными для меня стали дисциплины, связанные с основами менеджмента, проектным и процессным управлением организацией, финансовым менеджментом и инвестиционным анализом. На них я смог приобрести необходимые навыки в области исследования рынков, оценки деятельности компаний и их финансовых показателей, а также анализа инвестиционных проектов и выявления рисков.
— Кого хотите поблагодарить — выделить из педагогического состава?
— Во-первых, сотрудников кафедры менеджмента, в частности, хотелось бы, конечно, выделить моего научного руководителя д.э.н., профессора Марию Олеговну Сураеву, которая является моим наставником в научно-исследовательской деятельности и помогает мне двигаться в верном направлении. Постоянное содействие оказывал коллектив деканата, в особенности д.п.н., к.э.н., профессор Эвелина Павловна Печерская и к.п.н., доцент Ольга Владимировна Юдина, которые также способствовали моему профессиональному развитию.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.