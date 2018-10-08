Лучших риск-менеджеров готовит СГЭУ

Абсолютным победителем крупнейшего в стране конкурса профессионального мастерства специалистов финансового рынка FinSkills Russia 2018 и единственным из Самары по направлению "риск-менеджмент" стал представитель Самарского государственного экономического университета Виталий Нефёдов.

— Виталий, откуда узнали о FinSkills Russia 2018?

— Некоммерческая организация "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" (НААИР), в которой состоит ОАО "Корпорация развития Самарской области" (в ней я в данный момент работаю), распространяла информацию о данном конкурсе. Затем я узнал, что представители СГЭУ активно принимают участие в нём. После чего решил и сам попробовать свои силы.

— Почему решили попробовать поучаствовать в конкурсе?

— Конкурс показался весьма интересным в двух моментах: во-первых, это крупнейший в стране конкурс профессионального мастерства специалистов финансового рынка, во-вторых, конкурс дал возможность проверить уровень своей профессиональной подготовки путём тестирования, а затем ещё и представив на суд комиссии решение проблемной ситуации в организации.

— Как проходил конкурсный отбор?

— Конкурсный отбор состоял из двух этапов: тестирование и решение практического задания. Тестирование состояло из 40 достаточно сложных и интересных вопросов по тематике риск-менеджмента. Успешно прошедшие тестирование имели возможность представить конкурсной комиссии свой анализ рисков организации, описанной в кейсе, а также возможные варианты разрешения потенциально кризисных ситуаций.

— Какие компетенции помог развить конкурс?

— Представилась возможность попрактиковаться в анализе финансовой отчётности компании, построении дерева рисков, карты рисков, определении вероятности возникновения рисков и их стоимостной оценке.

— Какие перспективы открылись по результату?

— В результате стало возможным пройти дорогостоящие программы повышения квалификации, независимой оценки квалификации в области риск-менеджмента, что позволит расширить горизонты профессиональной деятельности.

— Вы сейчас продолжаете учебу в вузе?

— В данный момент продолжаю учёбу. Сейчас учусь на втором курсе магистратуры в СГЭУ по направлению менеджмент, профилю проектно-процессное управление организацией.

— Планируете ли связать свою жизнь с преподавательской деятельностью в будущем? Поступить в аспирантуру?

— Пока поступление в аспирантуру и преподавательская деятельность не входят в планы. Но в будущем, возможно, захочется открыть для себя и преподавательскую деятельность.

— Со студенческой скамьи вы работали. Тяжело ли было совмещать научную деятельность и профессиональную?

— Работать я начал в самом конце 4 курса. Сложности возникали только при совмещении профессиональной деятельности с написанием выпускной квалификационной работы. Однако работал в то время я не целый день, да и постоянный доступ к информации о компании все же помогал в написании.

— Вы работаете в ОАО "Корпорации развития Самарской области"?

— В Корпорации развития Самарской области я работаю около полутора лет в должности аналитика инвестиционного департамента. Активное содействие в трудоустройстве оказал деканат Института систем управления. В деканате предоставили информацию о вакансии, а также содействовали непосредственно выходу на контакт с работодателем.

— Чем занимаетесь в рамках профессиональной деятельности?

— Основой моей профессиональной деятельности является финансовое моделирование, анализ инвестиционных проектов, проектное планирование и оценка рисков, исследование рынков проектов Корпорации развития Самарской области в поисках потенциальных инвесторов, а также прочая аналитика, связанная с деятельностью компании.

— Какие качества, необходимые для профессиональной деятельности, развили в СГЭУ?

— Важными для меня стали дисциплины, связанные с основами менеджмента, проектным и процессным управлением организацией, финансовым менеджментом и инвестиционным анализом. На них я смог приобрести необходимые навыки в области исследования рынков, оценки деятельности компаний и их финансовых показателей, а также анализа инвестиционных проектов и выявления рисков.

— Кого хотите поблагодарить — выделить из педагогического состава?

— Во-первых, сотрудников кафедры менеджмента, в частности, хотелось бы, конечно, выделить моего научного руководителя д.э.н., профессора Марию Олеговну Сураеву, которая является моим наставником в научно-исследовательской деятельности и помогает мне двигаться в верном направлении. Постоянное содействие оказывал коллектив деканата, в особенности д.п.н., к.э.н., профессор Эвелина Павловна Печерская и к.п.н., доцент Ольга Владимировна Юдина, которые также способствовали моему профессиональному развитию.