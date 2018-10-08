Из-за смерти рабочего, спиливавшего ветки, возбудили уголовное дело

В Сызрани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей"), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 21 сентября 2018 г. двое работников УК "Центр" в корзине автогидроподъемника спиливали ветки на высоте примерно 7 м около дома на ул. Мира. Из-за технической неисправности подъемника 44-летний мужчина выпал из корзины и погиб.

Расследование уголовного дела продолжается.