16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост Иван Пивкин переназначен на должность министра транспорта Самарской области Министры труда, имущества, финансов и социальной политики избавились от приставки "врио" Александр Фетисов стал заместителем председателя правительства без приставки врио В Самарской области работают над развитием системы мер социальной поддержки жителей

Облправительство Власть и политика

Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 137
Версия для печати

Врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев покидает свой пост. Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе министерства, сегодня он "очень тепло" попрощался с коллективом и заявил о своем уходе с должности. Кто возглавит министерство, пока неизвестно.

Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост
Фото: Юлия Рубцова

В настоящее время обязанности министра будет исполнять замминистра, руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности Светлана Бакулина.

Напомним, к формированию кабинета министров губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приступил в конце сентября - после того, как одержал победу на выборах главы региона 9 сентября 2018 г. и вступил в должность.

До того почти на протяжении года - с момента назначения Дмитрия Азарова временно исполняющим губернатора Самарской области в конце сентября 2017 г. - все областные министры трудились с приставкой "врио".

Удалось сохранить посты министру социальной политики Марине Антимоновой, министру финансов Андрею Прямилову, министру имущественных отношений Сергею Черепанову, министру транспорта Ивану Пивкину.

Кроме того, министерство сельского хозяйства возглавил Николай Абашин, главой министерства энергетики и ЖКХ стал Сергей Марков, министром экономического развития и инвестиций - Дмитрий Богданов, министром труда и занятости - Ирина Никишина.

Владимир Пылев родился в 1965 г. в Оренбургской области. В 1987 г. он окончил Куйбышевский государственный университет по специальности "История", в 1997 г. - Московский городской педагогический университет по специальности "Менеджмент в социальной сфере".

Трудовую деятельность Владимир Пылев начал в 1986 г. в чапаевской школе №8 учителем географии, с 1988 г. работал в самарской (тогда куйбышевской. - Прим. ред.) школе №121 учителем истории, заместителем директора по науке. В 1997 г. Владимир Пылев стал главным методистом центра развития образования Самары, в 1998 г. был назначен заведующим отделом образования администрации Чапаевска.

С 2001 г. он возглавил Юго-Западное управление министерства образования и науки Самарской области, в 2007 г. занял должность заместителя министра, а в 2012 г. возглавил министерство образования и науки региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Dmitry Lakotsenin 31 июля 2015 08:38 Охраной памятников в регионе займется экс-мэр Похвистнева

Главное коллектив подобрать новый.

Чаадаев Андрей 28 мая 2015 03:15 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.

Dmitry Lakotsenin 22 мая 2015 07:25 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Интересно

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4