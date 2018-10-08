Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев покидает свой пост. Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе министерства, сегодня он "очень тепло" попрощался с коллективом и заявил о своем уходе с должности. Кто возглавит министерство, пока неизвестно.

В настоящее время обязанности министра будет исполнять замминистра, руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности Светлана Бакулина.

Напомним, к формированию кабинета министров губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приступил в конце сентября - после того, как одержал победу на выборах главы региона 9 сентября 2018 г. и вступил в должность.

До того почти на протяжении года - с момента назначения Дмитрия Азарова временно исполняющим губернатора Самарской области в конце сентября 2017 г. - все областные министры трудились с приставкой "врио".

Удалось сохранить посты министру социальной политики Марине Антимоновой, министру финансов Андрею Прямилову, министру имущественных отношений Сергею Черепанову, министру транспорта Ивану Пивкину.

Кроме того, министерство сельского хозяйства возглавил Николай Абашин, главой министерства энергетики и ЖКХ стал Сергей Марков, министром экономического развития и инвестиций - Дмитрий Богданов, министром труда и занятости - Ирина Никишина.