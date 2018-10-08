Главы самарских департаментов образования и спорта уволены по собственному желанию

В понедельник, 8 октября, в руководящем составе мэрии Самары произошли перемены. Как стало известно, свои посты по собственному желанию покинут руководитель департамента образования Лилия Галузина и руководитель департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов.
Напомним, Лилия Галузина руководила департаментом с февраля 2014 года. До того как перейти на работу в администрацию, она одиннадцать лет проработала в должности директора МОУ СОШ №132.
Виктор Анисатов был назначен руководителем департамента физической культуры и спорта в марте 2017 года. До того, в 2004 году, он занимал должность начальника управления по физической культуре и спорту администрации Новокуйбышевска, а в 2007-2012 гг. находился на посту руководителя аппарата администрации этого муниципального образования.
О новых назначениях пока не сообщается.
Последние комментарии
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!