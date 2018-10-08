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Муниципалитеты Власть и политика

Главы самарских департаментов образования и спорта уволены по собственному желанию

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 октября, в руководящем составе мэрии Самары произошли перемены. Как стало известно, свои посты по собственному желанию покинут руководитель департамента образования Лилия Галузина и руководитель департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов.

Напомним, Лилия Галузина руководила департаментом с февраля 2014 года. До того как перейти на работу в администрацию, она одиннадцать лет проработала в должности директора МОУ СОШ №132.

Виктор Анисатов был назначен руководителем департамента физической культуры и спорта в марте 2017 года. До того, в 2004 году, он занимал должность начальника управления по физической культуре и спорту администрации Новокуйбышевска, а в 2007-2012 гг. находился на посту руководителя аппарата администрации этого муниципального образования.

О новых назначениях пока не сообщается.

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