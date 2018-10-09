Три жены убитого борца Владимира Попова дали показания в суде

В понедельник, 8 октября, в Самарском областном суде под председательством федерального судьи Михаила Кондакова началось судебное следствие по делу об убийстве 46-летнего борца Владимира Попова.

Напомним, 9 мая прошлого года Попов был доставлен в больницу им. Калинина с четырьмя огнестрельными ранениями. Одна из настигших его пуль повредила шейные позвонки. После операции он более полугода находился на лечении. За это время он четырежды давал показания, из которых два допроса были засняты на видеокамеру.

На скамье подсудимых оказались 50-летний Андрей Маклаев, 47-летний Игорь Гужин и 34-летний Хуснидин Нуридинов, которых обвиняют в организации преступления. Исполнитель же, стрелявший из пистолета с глушителем, скрылся за границей.

На первом заседании перед присяжными были зачитаны все показания Попова, а также просмотрены видеозаписи части из них.

На допросах Попов заявил, что занимается "спортивной деятельностью" и работает тренером. Он подробно рассказал о совершенном на него нападении, описал стрелявшего и сообщил, что в машине, из которой тот вышел, сидел знакомый ему мужчина по прозвищу Хан. По словам потерпевшего, последний был представлен ему Тайсоном (как стало известно на суде, это прозвище подсудимого Гужина). Только на последнем допросе перед смертью потерпевший назвал фамилию Хана — Нуридинов.

Попов также сообщил следователю, что он подозревает, будто нападение на него было совершено из-за его конфликта с Маклаевым, которого он называл крысой из-за того, что тот якобы воровал у своих. Дескать он взял у него деньги на покупку земли и не вернул.

Затем были допрошены бывшие жены погибшего 34-летняя Лаура З., 27-летняя Мария П. и последняя сожительница 37-летняя Елена С. От них стало известно, что Попов ранее трудился в фирме, где Маклаев был его начальником. Оклад Попова составлял 150 тыс. руб. в месяц, но в один прекрасный день Маклаев снизил ему выплаты втрое и, как потом выяснил Попов, эти деньги начальник попросту присвоил. За это Маклаев был с позором выгнан с работы.

Чем занимался спортсмен на фирме у Маклаева ни одна из жен сказал не смогла, так как они не имели привычки "задавать лишние вопросы".

Адвокаты подсудимых, стремясь показать присяжным, кем на самом деле "работал" погибший, допытывались у женщин насчет источников его доходов. Оказалось, что в спортивном клубе "Арес" он был занят на одной-двух тренировках три-четыре дня в неделю, когда ученики приходили в арендуемый спортзал на Заводском шоссе.

Также от женщин узнали, что в апреле 2017 г. Попов участвовал в конфликте на кладбище Рубежный, после которого стал опасаться за свою жизнь и приходить к бывшим женам на свидания с детьми в сопровождении "ребят". Попов якобы "влез в разборки по просьбе друга - Игоря Мясоутова. При этом на стороне их оппонентов оказался Маклаев.

Также известно, что Попов и Мясоутов в 2007 г. проходили по уголовному делу о вымогательстве денег у мелкого самарского бизнесмена. Как написано в приговоре Промышленного суда, они заявились в офис предпринимателя и, "представившись членами криминальной группировки", потребовали денег, угрожая физической расправой. Тогда мужчины поживились 5 тыс. руб., а когда через пару недель они вновь приехали за наличными, их задержали полицейские. В машине Попова тогда изъяли пистолет "Стражник" и нунчаки.

Мясоутов на тот момент был условно досрочно освобожденным от наказания за убийство и потому по новому приговору вновь оказался за колючей проволокой. А Попов, как ранее не судимый, получил условный срок.

В 2015 г. борец вновь попал под следствие по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", но тогда дело закончилось примирением сторон.