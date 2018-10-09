Анастасия Павлюченкова одержала победу на старте турнира в Линце

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова успешно преодолела первый круг турнира в Линце (Австрия), обыграв в двух сетах представительницу Словакии Викторию Кужмову со счетом 7:5, 7:5, сообщает championat.com.
Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. За это время Павлюченкова дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Ее соперница выполнила 11 эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и сделала три брейка.
"Конечно, у меня остались прекрасные воспоминания о турнире в Линце. Приятно было приехать сюда с мыслями о том, что три года назад я взяла здесь титул. Ощущения прекрасные, но это новый сезон, новая неделя. Каждый матч получается непростым. Я бы хотела вновь выиграть этот турнир, но впереди долгий и непростой путь. Сейчас об этом думать не стоит.
В концовке матча я сыграла стабильнее и лучше. Виктория сегодня подавала невероятно. Я знала, что у нее прекрасная подача, особенно в зале. Я уже видела ее игры раньше. Очень рада, что смогла сделать брейк при счете 5:5 во втором сете. Это стало ключевым моментом. На приеме я просто старалась угадывать и играть как можно лучше", — поделилась впечатлениями от матча Анастасия.
За выход в четвертьфинал соревнований 27-летняя россиянка, посеянная под шестым номером, поспорит либо с Верой Лапко (Беларусь), либо с Белиндой Бенчич (Швейцария).
Турнир в Линце завершится 14 октября.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.