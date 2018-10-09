В парке Металлургов установили новую пристань и домик для лебедей

В Самаре скоро откроется парк Металлургов (парк им. 50-летия Октября), сообщил в соцсетях глава Кировского района Игорь Рудаков.
Напомним, генподрядчиком работ служит ООО "Вектор 21". Сроком окончания реконструкции обозначено 30 ноября 2018 года.
Сейчас появилась новая входная группа со стороны бассейна "Нептун" и со стороны ул. Ставропольской. Вокруг озера сделали ограждение, смонтировали освещение, установили новую пристань и домик для лебедей, поправили плитку. Также появилась новая сцена и спортплощадки, заканчивается строительство площадки для авиамодельного спорта.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...