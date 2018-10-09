В парке Металлургов установили новую пристань и домик для лебедей

В Самаре скоро откроется парк Металлургов (парк им. 50-летия Октября), сообщил в соцсетях глава Кировского района Игорь Рудаков.

Напомним, генподрядчиком работ служит ООО "Вектор 21". Сроком окончания реконструкции обозначено 30 ноября 2018 года.

Сейчас появилась новая входная группа со стороны бассейна "Нептун" и со стороны ул. Ставропольской. Вокруг озера сделали ограждение, смонтировали освещение, установили новую пристань и домик для лебедей, поправили плитку. Также появилась новая сцена и спортплощадки, заканчивается строительство площадки для авиамодельного спорта.