Валерий Печейкин: в Самаре нет отвратительных людей, а театр в России пока еще свободнее, чем кино

На прошлой неделе в Самаре прошел предпоказ модного фильма "Кислота". На "Кинотавре" его режиссер Александр Горчилин взял награду "Лучший дебют", а на фестивальные сеансы нельзя было купить билет уже за два месяца. Некоторые связывают такой ажиотаж вокруг фильма с его авторами: режиссер Александр Горчилин и сценарист Валерий Печейкин входят в команду "Гоголь-центра".
"Кислоту" в Самару приехал представлять Валерий Печейкин. Корреспондент Волга Ньюс побеседовал с ним о том, почему театр больше похож на цирк, а кино - на живопись, зачем сценарию нужен воздух и чего не может показать режиссер.
- Вас хорошо знают как драматурга. Вы уже успели поработать над киносценариями "Дамы Пик" и "Дирижера" совместно с Павлом Лунгиным. Но "Кислоту" можно считать вашим дебютом как самостоятельного киносценариста. С какими проблемами столкнулись при написании сценария для "Кислоты"?
- Столкнулся с тем, что нужно брать ответственность за сценарий полностью на себя. Хотя, конечно, мы его делали и обсуждали со всей командой фильма. Сценарий - это тот груз, который нужно вытягивать самому, и это очень долго. Я осознал, что киноязык разительно отличается от языка театра. И все это стало для меня каким-то новым этапом. Я почувствовал эволюционный скачок. Как будто бы я еще вчера плавал в воде, сегодня вышел на сушу, а завтра должен полететь.
- Но вы же не в первый раз столкнулись с различиями в языке театра и кино. Вы адаптировали киносценарий "Идиоты" Ларса фон Триера для "Гоголь-центра", написали пьесу по мотивам фильма Михаила Ромма "Девять дней одного года"... Где проходит для вас граница между театром и кино? И существует ли она?
- Это грань более чем четкая. В театре зритель видит со своего места всю сцену и всех актеров, его взгляд задан только местом в зале. В кино все видят приблизительно одно и то же. Но в нем больше скачок во времени, иная крупность кадра. Кино делается один раз и навсегда, его нельзя переиграть. Если оно смонтировано, то оно смонтировано. В театре ты всегда знаешь, что можно что-то поправить. В театре ты занят в основном тем, что пробиваешь зал громкостью, светом, эффектами. А в кино ты рассказываешь историю не только словами: здесь есть еще и жизнь сознания, которую ты стараешься передать. В "Кислоте" мы не хотели делать телетеатр. Много российских фильмов сделано как телетеатр: двое говорят, их снимают "восьмеркой", обязательный общий и средний план. Нам такое было не нужно, мы хотели делать кино. Как мне кажется, у нас получилось.
- Вы рассказывали, что много работали над сценарием вместе с режиссером. Есть даже история, как вы все переписали, но в итоге вернулись к первому варианту рукописи. Почему так случилось?
- В первом варианте был тот "воздух", который оказался необходим для кино. Эта история стала опытом, открытием того, что иногда исправления в сценарии приводят к его ухудшению. И ухудшение это как раз, когда ты выкачиваешь тот самый "воздух", которым он "дышал". Например, как в комнате, когда решили, что здесь слишком пусто, убрали воздух, и стало нечем дышать, все сжалось в бульонный кубик. Так же происходит и в кино.
- Расскажите подробнее, что вы подразумеваете под понятием "воздух" в кино.
- "Воздух" в кино - это передача информации. Если есть "воздух" в журналистике или в лекции, то это пустота. А в кино "воздух" порой дает больше информации, чем режиссер, так как "воздух" заполняется догадками самого зрителя. В этом плане кино похоже на быстрый суп, который можно просто открыть и развести водой. Вода, в этом смысле, к супу не прилагается. Вода - это представление самого зрителя, его слезы и эмоции, которые строго субъективны. Если в фильме уже есть эта вода, то кино зрителю не нужно. Правильный фильм устроен так, что зритель подключается к нему и наполняет его своими мыслями, надувает его, как воздушный шарик. Хорошее кино как раз и отличается необходимостью совместного дыхания со зрителем. Я надеюсь, что в "Кислоте" у нас так и получилось.
- Какое искусство - театр или кино - вы считаете сегодня более свободным и актуальным?
- Актуально любое искусство. Театр сейчас просто дешевле, и за ним меньше следят. Он свободнее еще и в творческом смысле. То, что возможно в театре и требует оправданий, в кино, увы, не работает. Артист, как правило, не смотрит в кадр. В кино нужно думать над каждой секундой времени, так как оно снимается раз и навсегда, и здесь права на ошибку гораздо меньше. В театре больше вольностей. В этом смысле театр гораздо ближе к цирку, а кино гораздо ближе к живописи.
- В одном интервью вы говорили про такой принцип жизни: "умный человек умеет правильно ставить цели и вовремя от них отказываться". От каких целей вы отказались за последнее время?
- Я понял, что плохо разбираюсь в youtube, плохо понимаю, как устроено блоговедение... Мне бы очень хотелось это понять. У меня был некоторый опыт в этой сфере, но здесь еще много нужно изучать. Это такая цель, от которой я не то чтобы отказался, но отложил ее в сторону. А цель, от которой я отказался совсем, - ставить перед собой задачу сделать что-то грандиозное. Ведь если ее так ставить, то точно ничего не получится.
- Почему? Как вы тогда формулируете свои цели?
- Сделать что-то грандиозное не может быть задачей. Как не может быть задачей поесть, так как это всего лишь процесс для поддержания жизни. Я придерживаюсь принципа "мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть". Не надо никогда ставить перед собой творческие задачи, нужно ставить только технические. А творческая задача выясняется, когда ты уже закончил работу. Работа сама тебя комментирует и говорит, какой ты.
- Свою творческую задачу в фильме "Кислота" вы достигли?
- Думаю, что да. Мне было еще лет шестнадцать, когда я захотел снять что-то про свое поколение. Но сказать по этой теме я был готов только в тридцать три. Я понял что-то, только когда мне исполнилось два раза по шестнадцать плюс один год.
- В одном из интервью вы сказали, что люди по большей части отвратительны…
- Кроме тех, кто живет в Самаре, конечно же.
- А как вы подходите к созданию образов своих персонажей в сценарии? Они тоже отвратительны, или это люди какого-то иного порядка?
- Накануне у команды "Кислоты" была творческая встреча со зрителями в Москве. И после показа один молодой человек сказал, что наши герои выгладят отвратительными, что у них низкие мотивации. Но это не так. Персонажи и этот парень - просто разные люди. Мне было перед ним стыдно за то, что мы все так на него наехали. А было видно, что перед нами, не люблю это словосочетание, но хороший человек. Вот хороший человек пришел в кино. Посмотрел про своих сверстников, которые совсем не такие хорошие, как он. Возмутился. Сказал нам об этом. Мы его обругали. И когда он уходил, было видно, что мы ему ничего не сказали ни в фильме, ни после. Мне правда неудобно, потому что я хотел ему сказать лишь одну вещь: кино - это искусство, и оно так устроенно, что не ставит перед собой задачи мотивировать людей на добрые поступки. Кино может проповедовать и убеждать, но это необязательный режим. Наше кино гораздо ближе к ночи, к сновидению. Во сне мы делаем гораздо более ужасные вещи и с нами происходят гораздо более страшные события. Мы не знаем, откуда это, ведь днем мы не такие. В "Кислоте" наступает такая ночь, а заканчивается она рассветом.
- Формат "новой драмы" в кино был очень популярен десять лет назад. А что сейчас она дает зрителю? Чем интересна сегодня в широком спектре современного кинематографа?
- Нам нужно понять, что мы называем "новой драмой". Новая драма одновременно использует и новый способ рассказа, и выводит на передний план темы, о которых обычно не говорят. Сегодня в нашем довольно консервативном кинематографе "Кислота" обращает внимание на то, что у нас принято не замечать, что у нас и темой не считается. Я думаю, "Кислота" будет полезна потому, что она на русском языке описывает часть той реальности, которую обычно все знают, о которой все пишут в фейсбук или даже в личный дневник, но никто не считает это темой для искусства.
- Будете дальше продолжать писать сценарии для кино? Может, уже есть какие-то темы, которые вы бы хотели пустить в работу?
- Да, но сейчас нужно немного отдохнуть. Я как сценарист хотел бы поработать над историческим материалом. Я вдохновился историей композитора Дмитрия Шостаковича - супер-звезды своего времени. Но я бы не хотел рассказывать о нем прямо, потому что он еще слишком живая фигура, чтобы позволить о нем что-то придумывать. История из 1950-х годов, когда великий человек оказался под домашним арестом и к нему приходил консультант и рассказывал про марксизм и ленинизм. Мне захотелось об этом подумать, потому что мой друг и коллега Кирилл Серебренников сейчас находится под домашним арестом. И эта ситуация мне показалась очень интересной и точной в плане отношения художника и его собственной квартиры, где он находится. Когда квартира становится для художника центром Вселенной. Мне кажется, было бы интересно реализовать это в кино.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?