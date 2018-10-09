Игроки "Крыльев Советов" вызваны в национальные сборные

Три футболиста основного состава "Крыльев Советов" и три игрока молодежной команды примут участие в международных матчах своих сборных.

Вместе с национальной командой Румынии готовиться к матчам третьего раунда Лиги наций УЕФА сегодня начинает наш полузащитник Паул-Виорел Антон. Румынам 11 октября предстоит на выезде сыграть с Литвой, затем дома 14 октября провести поединок с командой Сербии.



Нападающий Рамиль Шейдаев в составе сборной Азербайджана также готовится к поединкам в новом европейском турнире. 11 октября его команде предстоит гостевой матч с командой Фарерских островов, затем в Баку азербайджанцы сыграют с командой Мальты.

Отборочные матчи молодежного чемпионата Европы предстоят сборной России U-23, вызов в расположение которой получил Олег Ланин. Полузащитник "Крыльев" будет со сборной готовиться к играм против команд Македонии и Австрии 12 и 16 октября, соответственно.

Геннадий Киселев и Егор Голенков в составе сборной России по футболу U-20 примут участие в международных товарищеских матчах с командами Дании и Швеции. Никита Котин вместе со сборной России 2002 г.р. отправляется в Данию на первый отборочный раунд чемпионата Европы-2019, сообщает официальный сайт клуба.