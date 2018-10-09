Работы британских художников покажут в Самаре

В галерее "Виктория" 18 октября в 19:00 откроется выставка "Кое-что еще" (Something else) (12+). Это очередной совместный проект с московской галереей "Триумф". Зрителей познакомят с новой волной британского искусства.
Имена художников пока еще мало известны широкой публике: они - выпускники главных художественных университетов Великобритании (Royal College of Art, USL Slade, Goldsmiths, University of London, The Glasgow School of Art). Ждать от них сложных образов цифрового искусства и технологических экспериментов не стоит, все работы выполнены в привычных формах - керамика, графика, живопись. Курирует выставку Софья Симакова.
Сергей Баландин, куратор галереи "Виктория":
- Всем интересно, чему учат в европейских художественных вузах, ориентированных на современное искусство, посмотреть, что такое академическая живопись на Западе. А изюминка этой выставки - большое количество работ, выполненных в таком "традиционном" материале, как керамика. Современная керамика - "изюминка" вдвойне.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.