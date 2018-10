Работы британских художников покажут в Самаре

В галерее "Виктория" 18 октября в 19:00 откроется выставка "Кое-что еще" (Something else) (12+). Это очередной совместный проект с московской галереей "Триумф". Зрителей познакомят с новой волной британского искусства.

Имена художников пока еще мало известны широкой публике: они - выпускники главных художественных университетов Великобритании (Royal College of Art, USL Slade, Goldsmiths, University of London, The Glasgow School of Art). Ждать от них сложных образов цифрового искусства и технологических экспериментов не стоит, все работы выполнены в привычных формах - керамика, графика, живопись. Курирует выставку Софья Симакова.

Сергей Баландин, куратор галереи "Виктория":

- Всем интересно, чему учат в европейских художественных вузах, ориентированных на современное искусство, посмотреть, что такое академическая живопись на Западе. А изюминка этой выставки - большое количество работ, выполненных в таком "традиционном" материале, как керамика. Современная керамика - "изюминка" вдвойне.