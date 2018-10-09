"Ладья" в овертайме победила "Ирбис" - 2:1

Во вторник, 9 октября, очередным соперником "Ладья" стал казанский "Ирбис", который, после неудачного старта, в последнее время постепенно выправляет свое турнирное положение (три победы в предыдущих трех матчах).

В середине первого периода команды с интервалом в 37 секунд обменялись шайбами: на точный бросок Андрея Гришакова гости ответили голом Кирилла Мухина — 1:1.

Этот счет продержался до окончания основного времени, хотя моменты у соперников были: так, Артем Забродин дважды выручил хозяев при выходах один на один с ним. Голкипер гостей Артур Ахтямов также не раз демонстрировал хорошую игру.

В овертайме ближе к успеху были тольяттинцы. Сначала Гришаков получил право на буллит, но не смог его реализовать. Но, все же, настойчивость хозяев была вознаграждена в середине дополнительной пятиминутки: Семен Журавлев точно бросил в дальний угол — 2:1 победа "Ладьи", сообщает официальный сайт клуба.