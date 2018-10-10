В Госжилинспекции прошли обыски

В Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области утром в среду, 10 октября, проходили обыски. Об этом Волга Ньюс сообщили источники в правоохранительных органах, уточнив, что обыски проводились в связи с возбужденным уголовным делом. Правда, собеседники издания не рассказали о том, в связи с чем, когда и в отношении кого было возбуждено дело.
В СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что никаких обысков в ГЖИ по линии их ведомства не проводили. В пресс-службе регионального ГУ МВД также заявили, что не обладают информацией о проведении такого рода мероприятий в Госжилинспекции.
Связаться с руководителем региональной Госжилинспекции Андреем Абриталиным не удалось, его телефон был отключен. В инспекции от комментариев по телефону отказались.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .