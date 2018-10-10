В Госжилинспекции прошли обыски

В Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области утром в среду, 10 октября, проходили обыски. Об этом Волга Ньюс сообщили источники в правоохранительных органах, уточнив, что обыски проводились в связи с возбужденным уголовным делом. Правда, собеседники издания не рассказали о том, в связи с чем, когда и в отношении кого было возбуждено дело.

В СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что никаких обысков в ГЖИ по линии их ведомства не проводили. В пресс-службе регионального ГУ МВД также заявили, что не обладают информацией о проведении такого рода мероприятий в Госжилинспекции.

Связаться с руководителем региональной Госжилинспекции Андреем Абриталиным не удалось, его телефон был отключен. В инспекции от комментариев по телефону отказались.