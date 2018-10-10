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Преступления Происшествия

Главу ГЖИ подозревают в мошенничестве

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области Андрей Абриталин стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили источники Волга Ньюс, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По информации Волга Ньюс, дело возбуждено УФСБ по Самарской области. Однако в ведомстве от комментариев воздерживаются.

По версии следствия, Андрей Абриталин 2 февраля 2015 г. издал распоряжение о приеме на работу в качестве специалиста первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова, "заведомо зная, что последний на работу в ГЖИ не поступает".

Со 2 февраля до настоящего времени Абриталин, как полагает следствие, ежемесячно давал указания подчиненным вносить в табели учета рабочего времени и расчета зарплаты ложные сведения о работе Потапова. Таким образом, каждый месяц "обманутые и введенные в заблуждение" сотрудники финансового управления ГЖИ начисляли Владиславу Потапову зарплату. Размер ущерба от этой деятельности оценен в 2,49 млн рублей.

Именно в рамках расследования этого уголовного дела утром 10 октября были проведены обыски в Государственной жилищной инспекции.

Связаться с Андреем Абриталиным не удалось — его телефон был отключен. По информации источников Волга Ньюс, он в настоящее время не задержан.

В пресс-службе правительства Самарской области ситуацию не комментируют, но отмечают, что окажут содействие следствию.

Напомним, 1 августа 2018 г. после задержания по подозрению в коррупции гендиректора областного фонда капремонта Михаила Архипова глава региона Дмитрий Азаров жестко раскритиковал его работу и напомнил, что еще в первые дни после прихода в должность обещал проверить все подведомственные учреждения и фонды на предмет эффективности их работы и целевого использования средств.

"В послании я подчеркивал: никаких индульгенций быть не может тем людям, которые нарушают закон. Наведение порядка в каждой сфере будет продолжено. Выявление и наказание — не какой-то разовый процесс, это постоянная работа", — подчеркивал тогда Дмитрий Азаров.

Андрей Абриталин родом из Новокуйбышевска, имеет два высших образования: в 2000 г. окончил СамГТУ по специальности "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов", в 2004 г. — Самарский институт открытого образования по специальности "Менеджмент организации".
Государственную жилищную инспекцию Самарской области он возглавляет с 2013 года.
До этого работал инженером-исследователем в Инженерно-производственном ЗАО "АИР" в Новокуйбышевске, после чего перешел на работу в администрацию города в качестве главного специалиста по энергосбережению. Покинул мэрию Андрей Абриталин уже как начальник коммунального отдела администрации Новокуйбышевска, перейдя на должность гендиректора ОАО "Жилищная управляющая компания".

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