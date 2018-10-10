Главу ГЖИ подозревают в мошенничестве

Руководитель Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области Андрей Абриталин стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили источники Волга Ньюс, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По информации Волга Ньюс, дело возбуждено УФСБ по Самарской области. Однако в ведомстве от комментариев воздерживаются.

По версии следствия, Андрей Абриталин 2 февраля 2015 г. издал распоряжение о приеме на работу в качестве специалиста первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова, "заведомо зная, что последний на работу в ГЖИ не поступает".

Со 2 февраля до настоящего времени Абриталин, как полагает следствие, ежемесячно давал указания подчиненным вносить в табели учета рабочего времени и расчета зарплаты ложные сведения о работе Потапова. Таким образом, каждый месяц "обманутые и введенные в заблуждение" сотрудники финансового управления ГЖИ начисляли Владиславу Потапову зарплату. Размер ущерба от этой деятельности оценен в 2,49 млн рублей.

Именно в рамках расследования этого уголовного дела утром 10 октября были проведены обыски в Государственной жилищной инспекции.

Связаться с Андреем Абриталиным не удалось — его телефон был отключен. По информации источников Волга Ньюс, он в настоящее время не задержан.

В пресс-службе правительства Самарской области ситуацию не комментируют, но отмечают, что окажут содействие следствию.

Напомним, 1 августа 2018 г. после задержания по подозрению в коррупции гендиректора областного фонда капремонта Михаила Архипова глава региона Дмитрий Азаров жестко раскритиковал его работу и напомнил, что еще в первые дни после прихода в должность обещал проверить все подведомственные учреждения и фонды на предмет эффективности их работы и целевого использования средств.

"В послании я подчеркивал: никаких индульгенций быть не может тем людям, которые нарушают закон. Наведение порядка в каждой сфере будет продолжено. Выявление и наказание — не какой-то разовый процесс, это постоянная работа", — подчеркивал тогда Дмитрий Азаров.