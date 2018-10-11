Главу Госжилинспекции региона задержали на три дня

Главу Госжилинспекции региона Андрея Абриталина задержали ни три дня, сообщили Волга Ньюс в УФСБ по Самарской области.
"Абриталин был задержан в среду, 10 октября, — уточнили в ФСБ. — Также в ГЖИ было проведено обследование".
Известно, что по истечении трех дней с момента задержания, следствие планирует выходить в суд с ходатайством об аресте Абриталина.
Напомним, уголовное дело в отношении него возбуждено в ФСБ по факту мошенничества в особо крупном размере.
По версии следствия, Андрей Абриталин 2 февраля 2015 г. издал распоряжение о приеме на работу в качестве специалиста первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова, "заведомо зная, что последний на работу в ГЖИ не поступает".
Со 2 февраля 2015 г. до настоящего времени Абриталин, как полагает следствие, ежемесячно давал указания подчиненным вносить в табели учета рабочего времени и расчета зарплаты ложные сведения о работе Потапова. Таким образом, каждый месяц "обманутые и введенные в заблуждение" сотрудники финансового управления ГЖИ начисляли Владиславу Потапову зарплату. Размер ущерба от этой деятельности оценен в 2,49 млн рублей.
В пресс-службе правительства Самарской области отмечают, что окажут содействие следствию.
Напомним, 1 августа 2018 г. после задержания по подозрению в коррупции гендиректора областного фонда капремонта Михаила Архипова глава региона Дмитрий Азаров жестко раскритиковал его работу и напомнил, что еще в первые дни после прихода в должность обещал проверить все подведомственные учреждения и фонды на предмет эффективности их работы и целевого использования средств.
"В послании я подчеркивал: никаких индульгенций быть не может тем людям, которые нарушают закон. Наведение порядка в каждой сфере будет продолжено. Выявление и наказание — не какой-то разовый процесс, это постоянная работа", — подчеркивал тогда Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны