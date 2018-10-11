Главу Госжилинспекции региона задержали на три дня

Главу Госжилинспекции региона Андрея Абриталина задержали ни три дня, сообщили Волга Ньюс в УФСБ по Самарской области.

"Абриталин был задержан в среду, 10 октября, — уточнили в ФСБ. — Также в ГЖИ было проведено обследование".

Известно, что по истечении трех дней с момента задержания, следствие планирует выходить в суд с ходатайством об аресте Абриталина.

Напомним, уголовное дело в отношении него возбуждено в ФСБ по факту мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, Андрей Абриталин 2 февраля 2015 г. издал распоряжение о приеме на работу в качестве специалиста первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова, "заведомо зная, что последний на работу в ГЖИ не поступает".

Со 2 февраля 2015 г. до настоящего времени Абриталин, как полагает следствие, ежемесячно давал указания подчиненным вносить в табели учета рабочего времени и расчета зарплаты ложные сведения о работе Потапова. Таким образом, каждый месяц "обманутые и введенные в заблуждение" сотрудники финансового управления ГЖИ начисляли Владиславу Потапову зарплату. Размер ущерба от этой деятельности оценен в 2,49 млн рублей.

В пресс-службе правительства Самарской области отмечают, что окажут содействие следствию.

Напомним, 1 августа 2018 г. после задержания по подозрению в коррупции гендиректора областного фонда капремонта Михаила Архипова глава региона Дмитрий Азаров жестко раскритиковал его работу и напомнил, что еще в первые дни после прихода в должность обещал проверить все подведомственные учреждения и фонды на предмет эффективности их работы и целевого использования средств.

"В послании я подчеркивал: никаких индульгенций быть не может тем людям, которые нарушают закон. Наведение порядка в каждой сфере будет продолжено. Выявление и наказание — не какой-то разовый процесс, это постоянная работа", — подчеркивал тогда Дмитрий Азаров.