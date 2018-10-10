Бывший глава Фонда капремонта и его брат не смогли обжаловать свой арест

Бывший руководитель Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов и его брат Алексей Архипов не смогли в областном суде обжаловать свой арест.
Напомним, Самарский районный суд арестовал их до конца декабря 2018 г. в рамках возбужденного в отношении них уголовного дела по факту покушения на совершение коммерческого подкупа и посредничества в этом (ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 204.1 УК РФ).
Михаил Архипов был задержан сотрудниками УФСБ по Самарской области 31 июля 2018 г., а уже 2 августа Самарский районный суд принял решение об аресте его и его брата Алексея на два месяца. Впоследствии эта мера пресечения была продлена до декабря.
Уголовное дело возбудило региональное СУ СК по материалам областного УФСБ. По версии следствия, 31 июля 2018 г., примерно в 13:25, в припаркованном автомобиле около дома на ул. Красноармейской в Самаре Алексей Архипов получил от директора ООО "Инженерные сети Самары" Александра Кузнецова 222,5 тыс. руб., которые якобы намеревался передать Михаилу Архипову "за способствование действиям, входящим в его служебные полномочия, а именно за беспрепятственное перечисление денежных средств по договору в счет выполненных работ".
По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Инженерные сети Самары" зарегистрировано в 2011 г. и специализируется на производстве санитарно-технических работ, монтаже отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.
На заседании суда по избранию меры пресечения для братьев Архиповых было озвучено, что, согласно материалам дела, с Фондом капремонта Кузнецов якобы сотрудничает уже несколько лет. Также сообщалось, что с 2016 по 2018 гг. директор "Инженерных сетей Самары" передал через посредников Архипову в общей сложности более 2,5 млн руб. (суммы варьировались от 100 тыс. до 900 тыс. руб.), а затем обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Михаил Архипов на суде заявил, что денег ни от кого не получал, а происходящее считает недоразумением и саботажем со стороны подрядчика.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...