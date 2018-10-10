В Самаре из-за коммунальной аварии закроют участок ул. Ново-Садовой

Министерство транспорта Самарской области приняло решение временно закрыть движение транспорта на участке ул. Ново-Садовой от ул. Полевой до ул. Первомайской (в направлении из города, 3 полосы), сообщает ведомство в своем аккаунте в Twitter.
"Над бывшим котлованом метрополитена обнаружена горячая вода. Принято решение о закрытии данного участка во избежание аварийно-опасных ситуаций. Об открытии участка после устранения аварии сообщим дополнительно", — говорится в посте.
Коммунальная авария была обнаружена в ходе совместного выезда на участок врио министра строительства Самарской области Александра Баландина, представителей администрации Самары, СКС и "Т Плюс" для взятия проб и определения причин просадки асфальта.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...