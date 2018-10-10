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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре из-за коммунальной аварии закроют участок ул. Ново-Садовой

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта Самарской области приняло решение временно закрыть движение транспорта на участке ул. Ново-Садовой от ул. Полевой до ул. Первомайской (в направлении из города, 3 полосы), сообщает ведомство в своем аккаунте в Twitter.

"Над бывшим котлованом метрополитена обнаружена горячая вода. Принято решение о закрытии данного участка во избежание аварийно-опасных ситуаций. Об открытии участка после устранения аварии сообщим дополнительно", — говорится в посте.

Коммунальная авария была обнаружена в ходе совместного выезда на участок врио министра строительства Самарской области Александра Баландина, представителей администрации Самары, СКС и "Т Плюс" для взятия проб и определения причин просадки асфальта.

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