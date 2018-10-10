В Самаре дело о мелкой взятке рассматривают за закрытыми дверями

В Самарском облсуде под председательством федерального судьи Александра Павлова рассматривается уголовное дело 37-летнего Павла Фурсова, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение взятки за незаконные действия.

Фабула дела достоверна неизвестна, так как заседания проходят в закрытом от общественности режиме.

Но как удалось узнать, Фурсов служил в Средневолжской транспортной полиции. Весной 2018 г. его уволили по отрицательным мотивам. Мужчину подозревали в том, что он за 50 тыс. руб. продал "законовским" копии служебных документов, касающиеся разработки этой ОПГ.

Дело бывшего майора полиции настолько засекретили, что на сайте суда даже не отражается информация о нем. В то время как сведения о прохождении дел полковников регионального Управления федеральной службы безопасности Гудованного и Чермашенцева не скрыты.