В Самаре дело о мелкой взятке рассматривают за закрытыми дверями

В Самарском облсуде под председательством федерального судьи Александра Павлова рассматривается уголовное дело 37-летнего Павла Фурсова, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение взятки за незаконные действия.
Фабула дела достоверна неизвестна, так как заседания проходят в закрытом от общественности режиме.
Но как удалось узнать, Фурсов служил в Средневолжской транспортной полиции. Весной 2018 г. его уволили по отрицательным мотивам. Мужчину подозревали в том, что он за 50 тыс. руб. продал "законовским" копии служебных документов, касающиеся разработки этой ОПГ.
Дело бывшего майора полиции настолько засекретили, что на сайте суда даже не отражается информация о нем. В то время как сведения о прохождении дел полковников регионального Управления федеральной службы безопасности Гудованного и Чермашенцева не скрыты.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.