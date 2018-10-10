В связи с аварией на теплотрассе закрыты две полосы на перекрестке Московское шоссе/Ново-Вокзальная

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщает об ограничении движения на Московском шоссе в районе пересечения с ул. Ново-Вокзальной.

"В связи с аварией на теплотрассе частично ограничено движение (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московское шоссе/ул.Ново-Вокзальная. Выбирайте свой маршрут заранее!", - говорится в сообщении ведомства.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 15:00, затор на Московском шоссе образовался от ул. Губанова до Ново-Вокзальной.