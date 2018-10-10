В связи с аварией на теплотрассе закрыты две полосы на перекрестке Московское шоссе/Ново-Вокзальная

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщает об ограничении движения на Московском шоссе в районе пересечения с ул. Ново-Вокзальной.
"В связи с аварией на теплотрассе частично ограничено движение (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московское шоссе/ул.Ново-Вокзальная. Выбирайте свой маршрут заранее!", - говорится в сообщении ведомства.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 15:00, затор на Московском шоссе образовался от ул. Губанова до Ново-Вокзальной.
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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
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Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...