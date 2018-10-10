"Ладья" во втором матче победила "Ирбис" - 3:2

По сравнению с первым матчем тренерский штаб "Ирбиса" внес серьезные коррективы по сравнению с первым матчем. Небольшие изменения произошли и в составе "Ладьи". В частности, в заявке появился новобранец Гордей Зарков.
В первом периоде счет не был открыт, а на 26-й минуте сначала Александр Зайцев реализовал большинство (0:1), а затем Егор Быстров восстановил равенство — 1:1.
В начале третьего периода Андрей Гришаков забросил в ворота гостей две шайбы — 3:1. В концовке Ильнур Шабанов сократил счет, но большего волжане казанцам сделать не позволили — 3:2 победа "Ладьи", сообщает официальный сайт клуба.
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