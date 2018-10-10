"Крылья Советов" провели первую тренировку под руководством Миодрага Божовича

После победы над "Динамо" игроки "Крыльев" получили несколько выходных дней. 10 октября команда собралась на клубной базе и провела первую тренировку под руководством нового главного тренера Миодрага Божовича.

Пока "Крылья" тренируется в неполном составе: в расположении своих сборных находятся три игрока - Паул-Виорел Антон, Рамиль Шейдаев и Олег Ланин. Павел Яковлев восстановился от повреждения и вернулся в общую группу, Мирал Самарджич пока занимается по индивидуальной программе.

Тренировка продолжалась чуть более полутора часов. Стоит отметить, что тренировку вратарей проводил Виктор Гаус - тренер молодежного состава. На этой неделе планируется проведение матча основного и молодежного состава "Крыльев" на одном из полей "Металлурга".

Ближайший матч в чемпионате России "Крылья" проведут в Екатеринбурге 20 октября. Самарцы в рамках 11-го тура РПЛ встретятся с "Уралом", сообщает официальный сайт клуба.