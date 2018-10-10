"Крылья Советов" провели первую тренировку под руководством Миодрага Божовича

После победы над "Динамо" игроки "Крыльев" получили несколько выходных дней. 10 октября команда собралась на клубной базе и провела первую тренировку под руководством нового главного тренера Миодрага Божовича.
Пока "Крылья" тренируется в неполном составе: в расположении своих сборных находятся три игрока - Паул-Виорел Антон, Рамиль Шейдаев и Олег Ланин. Павел Яковлев восстановился от повреждения и вернулся в общую группу, Мирал Самарджич пока занимается по индивидуальной программе.
Тренировка продолжалась чуть более полутора часов. Стоит отметить, что тренировку вратарей проводил Виктор Гаус - тренер молодежного состава. На этой неделе планируется проведение матча основного и молодежного состава "Крыльев" на одном из полей "Металлурга".
Ближайший матч в чемпионате России "Крылья" проведут в Екатеринбурге 20 октября. Самарцы в рамках 11-го тура РПЛ встретятся с "Уралом", сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))