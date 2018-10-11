Губернатор пригласил Хабиба посетить Самару и Тольятти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригласил бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова посетить Самару и Тольятти. Об этом руководитель области написал в Twitter.

"Пригласил Хабиба приехать в города Самара и Тольятти. Он уже бывал, сказал приедет еще", - говорится в сообщении.

Напомним, что в минувшие выходные в Лас-Вегасе завершился турнир UFC 229. Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона в легком весе.