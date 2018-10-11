Губернатор пригласил Хабиба посетить Самару и Тольятти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригласил бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова посетить Самару и Тольятти. Об этом руководитель области написал в Twitter.
"Пригласил Хабиба приехать в города Самара и Тольятти. Он уже бывал, сказал приедет еще", - говорится в сообщении.
Напомним, что в минувшие выходные в Лас-Вегасе завершился турнир UFC 229. Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона в легком весе.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!