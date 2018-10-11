Детей и вдову совладельца "Имплозии" выселяют из квартиры

В четверг, 11 октября, Ленинский суд Самары рассмотрит заявление Альфии Гайнулиной — гражданской жены основного совладельца аптечной сети "Имплозия" Гранта Безрученко, скончавшегося 14 ноября 2015 года. Вдова обратилась в суд с просьбой об отсрочке исполнения более раннего решения суда, по которому ее и двоих ее дочерей выселяют из единственной квартиры.

Напомним, что Грант Безрученко в 90-е основал и оставался мажоритарным владельцем сети аптек "Имплозия" и связанного с ней бизнеса. Это одна из крупнейших российских сетей аптек (в 2015 г. компания отказалась от бренда "Имплозия"). У основателя "Имплозии" осталось восемь детей, а его наследство, оцененное судебными экспертами (есть в распоряжении редакции), составляет более 1,5 млрд рублей. При этом ранее СМИ со ссылкой на собственные источники писали о наследстве в 13 млрд рублей.

После смерти Гранта Безрученко выяснилось, что практически все его имущество фактически принадлежит нескольким юридическим лицам, которые управляют фармацевтическим бизнесом и контролируется Валерием Безрученко, родным братом Гранта Безрученко.

"Другие наследники не претендуют на доли, это их право, и можно предположить, что у них есть мирные договоренности с Валерием, или они просто находятся в зависимости от бенефициаров этих юридических лиц, полностью ими контролируются и опасаются проявлять собственную позицию, — говорит Альфия Гайнулина, которая выступает в судах от имени двух несовершеннолетних дочерей, младших детей Гранта Безрученко. — Я же пытаюсь отсудить то, что принадлежит моим детям. Поэтому и обратилась в суд и продолжу судиться. Другое дело, что владельцы бизнеса могут влиять на принятие судебных решений, для этого у них есть и ресурсы и нужные знакомства".

Сразу после того, как Альфия Гайнулина потребовала часть наследства от империи покойного Гранта Безрученко, ООО "Табиб" (одна из компаний, входящих в структуру бизнеса семьи Безрученко), в свою очередь, потребовал освободить квартиру, в которой живет она и ее дети. Суд Ленинского района в марте (решение есть в распоряжении редакции - прим. ВН) подтвердил правомерность этих требований, поскольку квартира принадлежит ООО "Табиб", хотя, по словам Гайнулиной, покупалась на семейные средства.

Кроме того, с вдовы номинальные собственники квартиры требуют 8,1 млн рублей — это арендная плата за проживание в спорной квартире, коммунальные услуги с 2015 г. и прочие убытки. Альфия Гайнулина попросила суд об отсрочке исполнения решения на три года, поскольку эта квартира является единственным жильем ее несовершеннолетних детей.