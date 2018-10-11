В лесу около пгт Яблоневый Овраг ночь искали заблудившихся в лесу мужчин

В Ставропольском районе 10 октября в лесу, рядом с пгт Яблоневый Овраг потерялись двое мужчин, сообщает ПСС Самарской области.
Их искали с 21:40. А в 7:45 они сами вышли из леса на проселочную дорогу, где встретили спасательный автомобиль.
При этом во время поисков мужчины не всегда выходили на связь, не могли точно сказать, где именно они находятся, и путались в ориентирах.
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ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.
Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.