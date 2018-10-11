В лесу около пгт Яблоневый Овраг ночь искали заблудившихся в лесу мужчин

В Ставропольском районе 10 октября в лесу, рядом с пгт Яблоневый Овраг потерялись двое мужчин, сообщает ПСС Самарской области.

Их искали с 21:40. А в 7:45 они сами вышли из леса на проселочную дорогу, где встретили спасательный автомобиль.

При этом во время поисков мужчины не всегда выходили на связь, не могли точно сказать, где именно они находятся, и путались в ориентирах.