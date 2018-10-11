Книгу "Золотые имена высшей школы" пополнили преподаватели СГЭУ

В адрес и. о. ректора СГЭУ Габибуллы Хасаева пришло благодарственное письмо от межрегиональной общественной организации "Лига преподавателей высшей школы", в котором выражаются слова признательности руководителю СГЭУ и профессорско-преподавательскому составу за участие в проекте "Золотые имена высшей школы", который поддержан Фондом президентских грантов.

Целью проекта является поиск достойных профессионалов, создание "Золотого кадрового фонда высшего образования".

Жюри конкурса отобрало десять наиболее достойных кандидатур — сотрудников СГЭУ. Лига преподавателей высшей школы отметила, что в СГЭУ трудятся высококвалифицированные и инициативные преподаватели. И теперь, информация о победителях и вузах занесена в Книгу Почета преподавателей вузов Российской Федерации и представлена руководству Фонда президентских грантов, партнерских и заинтересованных организаций.

Победители конкурса по номинациям:

За вклад в науку и высшее образование:

Молодые научные и педагогические таланты:

Гусева Мария Сергеевна,

Павлов Юрий Владимирович,

Татаровская Татьяна Евгеньевна.

За подготовку научных и педагогических кадров:

За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования.

За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы:

Сосунова Лильяна Алексеевна,

Чернова Дана Вячеславовна.

За внедрение инновационных методик преподавания:

За развитие открытой информационной среды высшего образования

За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения:

Дмитриева Елена Олеговна,

Никитина Наталья Владиславовна.

За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность:

Тагирова Наиля Фаридовна

За вклад в корпоративное образование:

От студентов и выпускников

От бизнес-сообщества:

Заслуженная женщина-преподаватель:

Печерская Эвелина Павловна.

Также по итогам конкурса введена дополнительная номинация "Золотые слова", в которой победителем признан Измайлов Айрат Маратович.

Стоит подчеркнуть тот факт, что СГЭУ стал вузом-рекордсменом по числу победителей.

Впереди у руководства СГЭУ и профессорско-преподавательского состава — торжественная церемония, которая состоится 9 ноября в Общественной Палате РФ, там же и будет вручение заслуженных наград.