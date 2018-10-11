Книгу "Золотые имена высшей школы" пополнили преподаватели СГЭУ

В адрес и. о. ректора СГЭУ Габибуллы Хасаева пришло благодарственное письмо от межрегиональной общественной организации "Лига преподавателей высшей школы", в котором выражаются слова признательности руководителю СГЭУ и профессорско-преподавательскому составу за участие в проекте "Золотые имена высшей школы", который поддержан Фондом президентских грантов.
Целью проекта является поиск достойных профессионалов, создание "Золотого кадрового фонда высшего образования".
Жюри конкурса отобрало десять наиболее достойных кандидатур — сотрудников СГЭУ. Лига преподавателей высшей школы отметила, что в СГЭУ трудятся высококвалифицированные и инициативные преподаватели. И теперь, информация о победителях и вузах занесена в Книгу Почета преподавателей вузов Российской Федерации и представлена руководству Фонда президентских грантов, партнерских и заинтересованных организаций.
Победители конкурса по номинациям:
За вклад в науку и высшее образование:
Молодые научные и педагогические таланты:
- Гусева Мария Сергеевна,
- Павлов Юрий Владимирович,
- Татаровская Татьяна Евгеньевна.
За подготовку научных и педагогических кадров:
За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования.
За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы:
- Сосунова Лильяна Алексеевна,
- Чернова Дана Вячеславовна.
За внедрение инновационных методик преподавания:
За развитие открытой информационной среды высшего образования
За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения:
- Дмитриева Елена Олеговна,
- Никитина Наталья Владиславовна.
За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность:
- Тагирова Наиля Фаридовна
За вклад в корпоративное образование:
От студентов и выпускников
От бизнес-сообщества:
Заслуженная женщина-преподаватель:
- Печерская Эвелина Павловна.
Также по итогам конкурса введена дополнительная номинация "Золотые слова", в которой победителем признан Измайлов Айрат Маратович.
Стоит подчеркнуть тот факт, что СГЭУ стал вузом-рекордсменом по числу победителей.
Впереди у руководства СГЭУ и профессорско-преподавательского состава — торжественная церемония, которая состоится 9 ноября в Общественной Палате РФ, там же и будет вручение заслуженных наград.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.