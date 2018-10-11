В Самаре замерзают жители более 200 домов

По состоянию на 16:00 в Самаре 11 октября тепло подается в 10023 многоквартирных дома из 10260. Таким образом, от планового количества теплом обеспечено 97,7% жилфонда, сообщает департамент городского хозяйства и экологии.

Также отапливается 99,8% социальных учреждений – 1170 зданий из 1172. Отопление получают соцобъекты, за исключением двух учреждений культуры, где запуск тепла запланирован в ближайшее время.

"Сейчас поставлена задача сосредоточить максимально возможное количество рабочих и спецтехники для более оперативного принятия мер по устранению возникших аварийных ситуаций на некоторых участках теплотрасс и восстановлению благоустройства по таким адресам", - говорится в сообщении департамента горхозяйства.

По вопросам отопления работает горячая линия.