В Самаре замерзают жители более 200 домов

По состоянию на 16:00 в Самаре 11 октября тепло подается в 10023 многоквартирных дома из 10260. Таким образом, от планового количества теплом обеспечено 97,7% жилфонда, сообщает департамент городского хозяйства и экологии.
Также отапливается 99,8% социальных учреждений – 1170 зданий из 1172. Отопление получают соцобъекты, за исключением двух учреждений культуры, где запуск тепла запланирован в ближайшее время.
"Сейчас поставлена задача сосредоточить максимально возможное количество рабочих и спецтехники для более оперативного принятия мер по устранению возникших аварийных ситуаций на некоторых участках теплотрасс и восстановлению благоустройства по таким адресам", - говорится в сообщении департамента горхозяйства.
По вопросам отопления работает горячая линия.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...